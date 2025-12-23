בני משפחתו של רן גואילי פרסמו סרטון בינה מלאכותית, אשר "מציג" את החלל החטוף פונה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אני החטוף האחרון שעדיין מוחזק בעזה. אנא, החזר אותי הביתה"

809 ימים אחרי שנחטף לרצועת עזה, בני משפחתו של החלל החטוף רן גואילי פרסמו הערב (שלישי) סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו גואילי "נראה" כשהוא פונה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וקורא לו לשחרר אותו משבי החמאס בעזה.

צפו:

"הנשיא טראמפ, שמי רן גואילי. אני הבן של טליק ואיציק. ב-7 באוקטובר, למרות שהייתי פצוע וחיכיתי לניתוח אורתופדי בכתף, יצאתי מביתי ללא היסוס כדי להציל את בני עמי" נשמע גואילי אומר. "עמדתי כמעט לבדי מול עשרות מחבלים בעלומים. הצלחתי לחסל רבים מהם, אך לבסוף נחטפתי. היום, אני החטוף האחרון שעדיין מוחזק בעזה".

"אני מודה לך על כך שעמדת לצידנו ועל ההסכם האמיץ שהביא כל כך הרבה מאחיי ואחיותיי הביתה. אך אדוני הנשיא, אני מבקש ממך להשלים את המשימה" הוסיף ופנה לטראמפ. "אנא, החזר אותי הביתה. למשפחתי מגיע זאת, ולי מגיעה הזכות להיקבר בכבוד בארץ שעליה נלחמתי. סיים את מה שהתחלת, החזר אותי הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי".

טליק גואילי, אימו של רן, אמרה בעקבות פרסום הסרטון כי "לראות ולשמוע את רני מדבר בקולו שלו זה מרגש ועצוב בו זמנית. הייתי מוכנה לתת הכול כדי לשמוע, לראות ולחבק אותו שוב. אבל כל מה שנותר לי זה רק להתחנן שלא יעברו לשלב ב' של ההסכם לפני שיחזירו לי את רני הביתה, כי לא משאירים גיבורים מאחור".