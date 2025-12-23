חבר הקונגרס לשעבר מהמפלגה הרפובליקנית, מאט גייטס, שפרש מתפקידו בבית הנבחרים לאחר שחקירת מוסר רשמית העלתה חשד כבד כי ניהל קשרים מיניים בתשלום עם קטינות, עשה שימוש בסמים קשים וכל זה בזמן מועמדתו לתפקיד התובע הראשי של הבית הלבן.
כעת גייטס, שהפך מאז עזיבתו את הקונגרס לפני כשנה לשדרן ברשתות החברתיות, מאשים את ישראל באחריות להאשמות נגדו.
גייטס התראיין לתוכניתו של השדרן הימני-קונספירטיבי טאקר קרלסון, ובראיון טען: "לא היה שום עד להאשמות נגדי, לא היו קורבנות. זה היה מבצע, שישראל עמדה מאחוריו, דרך הקונסוליה".
כמובן שגייטס לא מספק שום ראיות לטענותיו, ומנגד, פרסומים רבים בארה"ב אכן מתארים עדויות בעניינו של גייטס, כאשר אף אדם שמתואר כמקורב ביותר לגייטס, תיאר מקרים בהם שילם בתמורה לפעולות מיניות עם קטינות.
גייטס הפך למקורב מאוד לאגף האנטישמי במפלגה הרפובליקנית. רק לאחרונה מפיק התוכנית האינטרנטית שלו נאלץ להתפטר, למרות תמיכתו של גייטס, לאחר שפרסם סרטון אנטישמי מובהק בו הוא מציג יהודים כמקקים.
שירי מנתניה
מה יהיה עם הקטארים האלו? המוסד צריך להכנס לאירוע!!!!19:30 23.12.2025
