ישראלית נכנסה מיוזמתה לכפר פלסטיני ליד רמאללה, אך לאחר מכן התקשרה לכוחות ביטחון לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. צה"ל חילץ אותה

אחרי חיפושים ובזכות איכון טלפוני – כוחות הביטחון איתרו ישראלית שנכנסה בטעות לכפר פלסטיני. על פי הדיווחים, היא נכנסה מיוזמתה לביקור בכפר נעלין שליד רמאללה, והתקשרה לכוחות ביטחון לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. בהמשך נותק עימה הקשר לכמה דקות. כוח צה"ל נכנס למקום, איתר אותה והוציאה החוצה.

מדובר בשטח B, לכן צה"ל לא צריך להסתמך על תיאום עם מנגנוני הביטחון הפלסטיניים כדי להחזיר אותה. היא בידי כוח צה"ל.

דובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל קפצו לפני זמן קצר לכפר נעלין שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח שהתקבל על אזרחית ישראלית שנכנסה עם רכבה לכפר. לאחר סריקות של כוחות צה״ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחית וחילצו אותה בבטחה מחוץ לכפר".