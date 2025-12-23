סקר רחב בכנס שמרני בארה״ב מעלה כי רוב ברור בימין האמריקאי רואה בישראל בת ברית של ארצות הברית, למרות השיח הקיצוני והטענות לאנטישמיות

סקר חדש שבוצע בכנס AMFEST (פסטיבל אמריקה) השמרני, בחן את עמדות הימין האמריקאי בשורה של נושאים, ביניהם היחסים עם ישראל. התוצאות מפתיעות אחרי כנס שאנטישמיות היה בלב הדיון בו.

עשרות אלפי שמרנים הגיעו לכנס השמרני הרפובליקני לאורך השלושה ימים האחרונים, במהלך הכנסת בוצע סקר רב משתתפים, שכלל לפחות 30 אלף נשאלים מבין משתתפי הכנס.

אחת משאלות המפתח בסקר עסקה ישירות ביחסם של מצביעים שמרנים לישראל, נושא שהפך בתקופה האחרונה לשנוי במחלוקת ואף מעורר מתיחות בתוך מחנה הימין עצמו.

על אף הרעש ברשתות החברתיות, וההתבטאויות החריפות של חלק מהדוברים בכנס, ממצאי הסקר מצביעים על תמונה שונה מזו המשתקפת בשיח המקוון. לפי תוצאות הסקר, רק מיעוט קטן מהמשתתפים סבור שישראל אינה בת ברית של ארצות הברית, בעוד רבים רואים בה בעלת ברית קריטית.

תוצאות הסקר

33% ישראל היא בת הברית החשובה ביותר של ארצות הברית

54% ישראל היא בת ברית, אחת מני רבות

13% ישראל אינה בת ברית של ארצות הברית

הנתונים מצביעים על כך שלמרות קולות קיצוניים הזוכים לחשיפה רחבה, רוב ברור בקרב הימין האמריקאי עדיין רואה בישראל בת ברית של ארצות הברית ואף שותפה מרכזית. הסקר מצייר פער משמעותי בין השיח הרועש ברשת ובשולי הכנס, לבין עמדות הציבור השמרני הרחב בפועל.