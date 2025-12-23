בעיתון "א-שרק אל-אווסט" דווח כי קצין לשעבר בצבא לבנון, אחמד שוכור, נעלם לפני 5 ימים – ובמדינה חושדים כי הוא נחטף על ידי ישראל בעקבות קשריו להיעלמות של רון ארד

גורם משפטי בכיר לבנוני אמר כי לבנון חושדת שקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון "נחטף על ידי המוסד הישראלי". כך דווח הערב (שלישי) בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי.

לפי הדיווח, הקצין לשעבר, קפטן אחמד שוכור, נעלם לפני חמישה ימים באזור הבקאע שבמזרח לבנון – והחשד בלבנון הוא שהבכיר נחטף "לאחר מבצע פיתוי מודיעיני". הגורם טען כי רשויות החקירה עקבו אחר מצלמות האבטחה ונתוני תקשורת, מהן עלה כי שוכר נחטף מהעיירה נבי שית.

הגורם המשפטי טען כי בחקירות על היעלמותו עלתה סברה לפיה שוכר נחטף בעקבות קשריו בחטיפת הנווט הישראלי רון ארד, בחשד שיש בידיו מידע על הנווט הישראלי שנעלם ב-1986. בישראל עדיין לא התייחסו לדיווחים בשלב הזה.