מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות וסופות רעמים. בתחילת השבוע הבא – שלג בחרמון.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות.
יום חמישי: נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף, בלילה יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
יום ראשון: גשם מלווה בסופות רעמים ירד מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג, יהיה קר מהרגיל.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים