תפנית במשבר פרסי הקולנוע: יום לאחר הודעת השר מיקי זוהר על הקמת ועדה לבחינת תקצוב הענף, קרנות הקולנוע שולחות מכתב תמיכה בטקס הממלכתי וקוראות ליוצרים להפסיק את החרמות ולכבד את האירוע

יום לאחר שהשר מיקי זוהר הודיע על הקמת ועדה לבחינת מימון הענף ועל צעדים להגבלת תקציבים, מגיעה תגובתן של קרנות הקולנוע. הקרנות מביעות תמיכה מלאה בטקס פרסי הקולנוע הממלכתי שיזם, מברכות על הגדלת התקציב שהוביל ומבקשות פגישה דחופה למניעת קיצוצים.

קרנות הקולנוע הנתמכות על ידי משרד התרבות והספורט פנו היום (שלישי) לשר מיקי זוהר במכתב רשמי, שבו הביעו תמיכה חד-משמעית בטקס פרסי הקולנוע הישראלי הממלכתי שיתקיים בעוד כשבוע, ב-30 בדצמבר.

המכתב מגיע על רקע הסערה בענף, לאחר שחלק מיוצרים ושחקנים סירבו לקבל פרסים בטקס או פרשו ממועמדות, והשר הודיע אתמול על הקמת ועדה מקצועית שתבחן מחדש את מודל התקצוב, כולל אפשרות לפעילות עצמאית ללא תמיכה ממשלתית.

ברכה על הרפורמה והגדלת התקציב

הקרנות מברכות על הרפורמה התקציבית המשמעותית שהוביל השר בתחילת השנה, שכללה הגדלת תקציב הקולנוע ל-130 מיליון שקלים.

"הגדלת תקציב התמיכה עליה החלטת, ל-130 מיליון ש"ח בשנת 2025, נחוצה ונדרשת. אנו מודים לך על החלטת זו, ומברכים עליה", כתבו הקרנות.

המהלך, לדבריהן, העניק יציבות, ודאות וחיזוק ממשי לתעשייה כולה.

תמיכה בטקס וקריאה לכבוד הדדי

באשר לטקס עצמו, הדגישו הקרנות כי הן מברכות על קיומו ועל התקציבים הנוספים שגייס השר לקולנוע הישראלי במסגרתו. הן הבהירו כי אינן משתתפות בקריאות להחרמה.

"אנו קוראים לציבור היוצרים לכבד את הטקס, לכבד את משרד התרבות והספורט, ולא פחות מכך, לכבד את היוצרים הישראלים האחרים המועמדים בו לפרסים", נכתב.

הקריאה נועדה לשמור על אחדות בענף ועל כבוד הדדי בין יוצרים. זאת כמובן על רקע הפרישות מהטקס ומעין חרם המתהווה בימים האחרונים על הטקס הממלכתי.

בקשה לפגישה על רקע הכוונה לקצץ

בסיום המכתב מבקשות הקרנות לקיים פגישה דחופה עם השר בנושא הכוונה לקצץ בתקציב הקרנות. הן מביעות אמון מלא בכוונתו לחזק את הקולנוע הישראלי, ומקוות למצוא פתרון מוסכם שישמר את הישגי הרפורמה וימנע פגיעה בענף.

תמיכת הקרנות – הגופים המרכזיים התומכים ביצירה קולנועית – עשויה להוות נקודת איזון במחלוקת לקראת הטקס בשבוע הבא, ולסייע בדיאלוג על עתיד התקצוב.