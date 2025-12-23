העיתונאי עמרי אסנהיים התייחס לראיון הדרמטי שערך אמש עם אלי פלדשטיין ונשאל האם הוא מאמין למה שפלדשטיין אומר לו. כך הוא השיב

העיתונאי עמרי אסנהיים שנמצא בלב העניינים בימים האחרונים בעקבות הראיון הדרמטי שלו עם אלי פלדשטיין, דיבר ברדיו 103FM על החלק הראשון של הראיון ששודר אמש, ולקראת החלק השני שישודר הערב.

בפתח הראיון שאל אותו המראיין אריה אלדד: "אתה מאמין לאלי פלדשטיין?".

אסנהיים השיב: "אני משאיר לצופה לבחור האם להאמין לו. יש דברים שאני מאמין לו יותר, ויש דברים שאני תוהה, ורואים את זה על המסך".

"אתן לך דוגמא; כשהוא מספר על דרך בה הוא מקבל את השכר באמצעות גיל בירגר, אני אומר לו זה לא העלה לך תהיות? לא חיפשת בגוגל מי זה גיל בירגר?".