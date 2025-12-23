המחווה המרגשת לראשי מועצת שומרון לדורותיהם – ראש מועצת שומרון יוסי דגן הזמין את ראשי המועצות להוקרה מיוחדת: "בניתם את השומרון במסירות נפש, הנחתם יסודות אדירים"

אמש (שני) התקיים בהיכל התרבות באריאל האירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, במלאת 50 שנה לעלייה ההיסטורית לסבסטיה של גרעין אלון מורה שהביא להקמת ההתיישבות ביו"ש. באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרת התחבורה מירי רגב, שר התפוצות עמיחי שקלי, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וח"כ יולי אדלשטיין.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הזמין את ראשי מועצת שומרון לשעבר, לעלות לבמה והעניק להם זר פרחים, תעודת הוקרה ושי – כהוקרה על תרומתם רבת השנים לבניין השומרון ולהתיישבות היהודית בו. בדבריו אמר כי "אני מבקש להודות בשם כל עם ישראל וגם אישית כתלמיד חבר, להודות לראשי המועצה האזורית שומרון לדורותיהם, שבנו את השומרון במסירות נפש והעניקו יסודות חזקים ואדירים לכל העשייה של המועצה האזורית שומרון, ביישובי השומרון לאורך השנים".

(צילום: רועי חדי)

בני קצובר, ראש מועצת שומרון בשנים 1981–1993 ומראשי גוש אמונים אמר כי "לפני 50 שנה פרצנו את הדרך לשומרון בהשראת הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, במאבק על זכותם וחובתם של יהודים להתיישב כאן. ממספר מצומצם של יהודים הגענו ללמעלה מחצי מיליון, בדרך למיליון, וזה התנאי לריבונות. המפעל הזה נמשך היום בתנופה גדולה, וברוך ה' גם בזכות הנהגת המועצה כיום. כאן בשומרון הזכרנו את יוסי דגן ובצדק, בתנופה רבה, והוא ממשיך ומרחיב את המפעל האדיר של ההתיישבות".

מאיר הרנוי, ראש המועצה הראשון (1979–1981) אמר: "כל אחד בדורו עשה את מה שיכול היה. נאבקנו בתוך הארץ ובעד העשייה, אבל יוסי דגן הוא ראש מועצה שפתח את השומרון בפני כל העולם. זה לא היה קודם לכן, ומגיע לו יישר כוח גדול. היום אין בעולם, באמריקה וכו' מי שלא מכיר את השומרון, ויש רבים שגם תומכים".

אריה עופרי, ראש מועצת שומרון בשנים 1993–1997 אמר: "היתה לי הזכות להיות גם הסגן של מאיר הרנוי, אבל קרוב לשלוש עשרה שנה הסגן של בני קצובר, מורי ורבי. אני רוצה לומר משפט אחד שחרוט בזיכרוני, מה שבני אמר לי תמיד: 'מה שאפשר לעשות היום, עושים היום, כי מחר אולי לא נצליח לעשות'. אז ברוך ה', עשינו הרבה. אתה מסתובב הערב עם כוחות שמחה ונחת באמת לראות את הדור הצעיר, ולראות את ראש המועצה יוסי דגן, ממשיך את דרכנו. נעלה ונצליח".

גרשון מסיקה, ראש מועצת שומרון בשנים 2007–2015 אמר: "אני תמיד אומר, שראשי מועצות זה מירוץ שליחים, שכל אחד משתדל להביא את המקל כמה שיותר מהר, כמה שיותר רחוק. אבל באמת אני רוצה להודות שיוסי דגן הוביל את המקל הכי רחוק והכי מהר. יישר כוח. תודה רבה."

מ בנצי ליברמן, ראש מועצת שומרון בשנים 1997–2007, נבצר מלהגיע לאירוע ולכן הוא שלח ברכה: "מוסר את אהבתי וברכתי חזק ואמץ לכל השותפים והשותפות בבניין ארץ ישראל".

"אני מודה למורינו ורבותינו, ראשי המועצות לדורותיהם, על ההשראה, הליווי והסיוע המתמשך" סיכם דגן. "תודה למפקדי צה"ל, למייסדי גרעין אלון מורה וגוש אמונים, לחבריי ראשי הרשויות מהשומרון, ולאוריה אשתי היקרה – השותפה הכי טובה שיכולה להיות. ותודה לכם תושבי השומרון על הזכות לשרת אתכם, להילחם יחד, ובעזרת ה' לנצח יחד, להביא מיליון תושבים לשומרון וריבונות מלאה".