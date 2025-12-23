לאחר שהתביעה ביקשה לגזור עליה מאסר על תנאי ו-14 חודשי פסילה: שרת החינוך לשעבר לימור לבנת חוזרת בה מהאישומים נגדה

לאחר ששרת החינוך לשעבר לימור לבנת, הודתה הודתה והורשעה בכל סעיפי האישום נגדה, בתאונת הפגע וברח – כעת (שלישי) אבישי גרינצייג מפרסם כי היא מבקשת לחזור בה מהודאתה.

"השרה לשעבר מבקשת לחזור בה מההודאה שלה באישומי ״פגע וברח״ בתאונה בה הייתה מעורבת" פורסם. בדבריה היא אומרת: ‏"הוריתי בפירוש לסנגור לכפור באישומים 5-8, ברם הלה עשה מעשה שלא ייעשה ובניגוד להוראתי, הודה בכל האישומים בלא נוכחותי".

‏בעקבות כך היא מבקשת להורות על ביטול ההודאה, והיא פיטרה את הסנגור שלה. ‏לטענתה, הסנגור שלה גרם לה לפגיעה במוניטין באמצעות הודאה כוזבת. ‏זה כבר הסנגור השני שלבנת מפטרת מאז שהוגש נגדה כתב האישום במרץ 2025.

נזכיר כי התביעה ביקשה לגזור עליה 14 חודשי פסילה וכן מאסר על תנאי. ״על אף העובדה כי הנאשמת גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכבים עזבה הנאשמת את מקום התאונה, ואם לא די בכך התקדמה

הנאשמת מהמקום בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב שלפניה וגרמה לתאונה בה ניזוקו מספר כלי רכב ונפגעו מספר אנשים.

בתאונה נפגעו כפי שציינתי מספר אנשים, בסך הכל תשעה כלי רכב. הנאשמת גרמה במעשיה למספר פגיעות תוך שהיא מנסה להימלט מהמקום בנסיעה מהירה ומשאירה את הנפגעת מאחור״.