לאחר ששרת החינוך לשעבר לימור לבנת, הודתה הודתה והורשעה בכל סעיפי האישום נגדה, בתאונת הפגע וברח – כעת (שלישי) אבישי גרינצייג מפרסם כי היא מבקשת לחזור בה מהודאתה.
"השרה לשעבר מבקשת לחזור בה מההודאה שלה באישומי ״פגע וברח״ בתאונה בה הייתה מעורבת" פורסם. בדבריה היא אומרת: "הוריתי בפירוש לסנגור לכפור באישומים 5-8, ברם הלה עשה מעשה שלא ייעשה ובניגוד להוראתי, הודה בכל האישומים בלא נוכחותי".
בעקבות כך היא מבקשת להורות על ביטול ההודאה, והיא פיטרה את הסנגור שלה. לטענתה, הסנגור שלה גרם לה לפגיעה במוניטין באמצעות הודאה כוזבת. זה כבר הסנגור השני שלבנת מפטרת מאז שהוגש נגדה כתב האישום במרץ 2025.
נזכיר כי התביעה ביקשה לגזור עליה 14 חודשי פסילה וכן מאסר על תנאי. ״על אף העובדה כי הנאשמת גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכבים עזבה הנאשמת את מקום התאונה, ואם לא די בכך התקדמה
הנאשמת מהמקום בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב שלפניה וגרמה לתאונה בה ניזוקו מספר כלי רכב ונפגעו מספר אנשים.
בתאונה נפגעו כפי שציינתי מספר אנשים, בסך הכל תשעה כלי רכב. הנאשמת גרמה במעשיה למספר פגיעות תוך שהיא מנסה להימלט מהמקום בנסיעה מהירה ומשאירה את הנפגעת מאחור״.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
לא 100
אסור לתת לה לעלות יותר על הכביש17:22 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוני
לא יאומן שאני מממן לה משכורת. אסור שהיא תנהג בכלל17:24 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת המשפטית
עכשיו ברור למה הפכה שמאלנית בכדי לצאת נקיה17:59 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת המשפטית
עכשיו ברור למה הפכה שמאלנית בכדי לצאת נקיה17:59 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוני
לא יאומן שאני מממן לה משכורת. אסור שהיא תנהג בכלל17:24 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא 100
אסור לתת לה לעלות יותר על הכביש17:22 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר