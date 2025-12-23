העיתונאי, השדרן והפרשן אבי מלר הלך לעולמו בגיל 72. מלר, שהפך לחלק בלתי נפרד מחוויית הצפייה בכדורגל העולמי בישראל, נפטר לאחר שבשנים האחרונות התמודד עם מחלת הסרטן.
מלר נולד וגדל בחיפה, למד בבית הספר הריאלי ושירת בחיל השריון. במהלך שירותו השתתף בלחימה ברמת הגולן במסגרת מלחמת יום הכיפורים. לאחר המלחמה שהה כעשור באנגליה, שם התחברה אהבתו העמוקה לכדורגל הבריטי – אהבה שהפכה בהמשך לסימן ההיכר המקצועי שלו.
בתחילת שנות ה-90 הצטרף מלר לערוץ הספורט, שם הפך לאחד מעמודי התווך של הערוץ. הוא היה מזוהה יותר מכל עם שידורי הליגה האנגלית (הפרמייר ליג) והיה דמות קבועה באולפן ליגת האלופות המיתולוגי. לאורך השנים שידר ופרשן גם משחקים מהליגות בגרמניה, איטליה וספרד.
מלר לא היה "פרשן טקטי" טיפוסי; הוא בלט בזכות סגנונו הקליל, הידע הסטטיסטי העצום וסיפורי הצבע המרתקים שהביא מהמגרשים בעולם. הוא נודע במיוחד בזכות משחקי המילים השנונים שלו, שהפכו למותג אישי שגרר חיוך מצד הצופים בכל שידור.
מעבר לעבודתו על המרקע, מלר היה עיתונאי פורה שכתב טורים ב"מעריב", "ידיעות אחרונות" ו"גלובס", ושידר בתחנת גלי צה"ל. הוא ראה שליחות בהעברת הידע שלו לדור הבא ושימש כמרצה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר. בשנת 2012 זכה לחשיפה בקהלים רחבים יותר כשהשתתף בעונה הראשונה של תוכנית הדוקו-ריאליטי "גולסטאר".
בשנת 2022 חשף מלר באומץ כי הוא מתמודד עם מחלת הסרטן, מאבק שהגיע הערב לסיומו.
