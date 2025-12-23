חקירת הפצ"רית הגיעה לסיומה ועדיין לא נבחר שופט שילווה אותה. פרופ' משה כהן-אליה שואל מדוע היועמ"שית לא נחקרה עד עתה

פרופ' משה כהן-אליה, התייחס היום (שלישי) ברדו גלי ישראל, לחוסר ההתפתחות בפרשת הפצ"רית ואמר: "חלפו כבר 60 יום מאז שפרשת הפצ"רית התפוצצה וכרגע שאלת השאלות היא האם יזמנו את בהרב מיארה לחקירה.

היא הייתה מעורבת לכאורה במהלכים של טיוח, הפרת אמונים וניגוד עניינים במודע. היא בקלות יכולה להיות מסובכת – הכל קם ונופל על השאלה מי יהיה הפרקליט המלווה של החקירה הזאת".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בג"ץ דחה את הבקשה הנוספת של שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה להובלת חקירת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי.

מתוך הדחייה: "כידוע, עם מתן פסק דין בית המשפט מסיים את מלאכתו, וממילא בית משפט זה אינו מקיים הליך "הבהרה" של פסק דין. מעבר לאמור יודגש, כי אף אם היה בנמצא הליך שכזה, נראה שעניינה של הבקשה אינו ב"הבהרת" פסק הדין, אלא בבקשה למתן החלטה מקדמית שבמסגרתה יבחן בית המשפט האם המינוי המוצע אפשרי בגדרי הדין.

עוד באותו נושא פרשת הפצ"רית: "היועמ"שית בדרך לחקירה" 10:26 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

ברי כי גם הליך שכזה אינו בנמצא, ובית משפט זה לא נוהג לחוות דעתו לבקשת גורם מנהלי באשר לכשרות מעשה מנהלי עתידי שבכוותנו לבצע".

הפנייה מגיעה לאחר ששר המשפטים וסגן ראש הממשלה, ח"כ יריב לוין, חוזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב אשר קולה לחקירת הפצ"רית. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.