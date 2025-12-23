הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס להתפתחויות החדשות בפרשת קאטרגייט ואומר: "אלי פלדשטיין צריך להיות מואשם בשוחד"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (שלישי) בחדשות 12 להתפתחות בפרשת קאטרגייט, לאחר שהתכתבויות נוספות נחשפו בi24.

בתחילת דבריו אמר סגל: "קודם כל וידוי: אני כשהתחילה הפרשה, לא הבנתי מה הקונסטרוקציה שמנסים לבנות. אם מדובר בעסקים עם קטאר, מה העניין? יש לא מעט אנשים שעשו את זה בממסד הביטחוני בסכומים הרבה יותר גבוהים. פלדשטיין, קיבל את הסכום הכי נמוך מכולם, רק כמה עשרות אלפי שקלים.

ואחרי שצפיתי בחילופי הווטסאפים שפרסם אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, אני חושב שהקונסטרוקציה הזאת היא לא מופרכת ופלדשטיין צריך להיות מואשם בשוחד".

עוד המשיך סגל: "הרי מה זה שוחד? זה אומר אני נותן לך כסף ואתה משתמש בכוחך השלטוני כדי לקדם את המסרים שלי, וזה בדיוק מה שקרה פה. הוא מתדרך עיתונאים, נותן להם מסרים קטארים, למרבה הבושה והגועל, והם משדרים את זה מתוך הנחה שיושבת להם בתת-מודע. אין לי שום אשמה כלפיהם, כי מבחינתם מי שעשה את זה הוא הדובר הביטחוני של ראש הממשלה. ואז הוא חוזר ואומר 'הפציינט'."

הגרסה של פלדשטיין פשוט קורסת אל קרקע המציאות. הרי מה הטענה שלו? הוא אומר 'תראו, אני לא עברתי סיווג ביטחוני בגלל שהייתי עם ענייני סמים, ולכן מצאו לי פתרון חלף התשלום מלשכת ראש הממשלה – יש איזה מישהו אחד שהוא משלם'."

"עכשיו נשאלת השאלה: אם כל זה זה סתם תשלום, אז למה אתה עובד בשביל קטאר? אם הסיפור הוא שמצאו לך איזה פתרון במקום שכיס א' ישראלית תיתן לך, השמו-שמים הקטארים יתנו לך ואוריך סידר את זה, למה אתה עובד בשביל קטאר? יתרה מזאת, למה אתה עובד איתם רק עם אייהנורן? והראיה מספר אחת שלך זה ששלחת לאוריך הודעה והוא ראה אותה."