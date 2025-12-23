שני מהגרים הורשעו בבריטניה בתכנון פיגוע ירי אנטישמי רחב־היקף נגד הקהילה היהודית. השניים פעלו להשגת נשק, סימנו יעדים, ונעצרו במבצע סיכול משטרתי רגע לפני ביצוע המתקפה.

בתי המשפט באנגליה הרשיעו חולייה של מהגרים ערבים, שתכננו לבצע פיגוע ירי רצחני כנגד מרכזי הקהילה היהודית באנגליה. על פי פסק הדין השניים פעלו באופן אקטיבי להשיג נשק ושאפו "לרצוח כמה שיותר יהודים".

חוקרי הטרור שהעידו בבתי המשפט הגדירו את התוכנית כמתקפה שעלולה הייתה להיות הקטלנית ביותר בתולדות הממלכה אילו לא סוכלה בזמן.

הנאשמים, וליד סעדאווי ו-עאמר חוסיין, הורשעו בבית משפט בעבירות של הכנת מעשי טרור, לאחר שהוכח כי בין 13 בדצמבר 2023 ל־9 במאי 2024 פעלו לקדם פיגוע ירי נרחב באזור מנצ’סטר

לפי חומר הראיות שהוצג למושבעים, השניים היו קיצונים אסלאמיסטים בעלי “שנאה יוקדת” כלפי יהודים. הם ערכו סיורים מקדימים, סימנו יעדים בקהילה היהודית, ותיאמו רכישה ואספקה של רובים חצי־אוטומטיים מדגם AK-47, אקדח חצי־אוטומטי וכמות גדולה של תחמושת.

האספקה אמורה הייתה להתבצע דרך אדם שהוצג בפניהם כ“פארוק”, אך בפועל היה זה סוכן סמוי שחדר לרשתות ג’יהאדיסטיות ברשתות החברתיות. הסוכן הצליח לבסס אמון עם מוביל המזימה, סעדאווי, וללוות את הקשר עד לשלב המסירה, אז הופעלה פעולת מעצר מתוכננת.

ב־8 במאי 2024 נעצר סעדאוי במגרש החניה של מלון “Last Drop” בבולטון, בעת שניסה לקבל לידיו שני רובים, אקדח וכמעט 200 כדורי תחמושת. בהמשך נאספו ראיות נוספות שחיזקו את התמונה המלאה של תכנון פיגוע המוני ממניע אנטישמי מובהק.