תופעת הברחות הרחפנים נמשכת: תצפיות צה"ל זיהו מוקדם יותר היום (שלישי) רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה.
לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת יואב יירטו את הרחפן ואיתרו 40 אקדחים. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
סיכול ניסיון ההברחה הנוכחי הוא האחרון בסדרה של מקרים שהתרחשו בחודשים האחרונים, בהם כוחות צה"ל עצרו הברחות נשק מירדן, מצרים, וסוריה לישראל שבוצעו באמצעות רחפנים. בתחילת החודש ראש מו״פ במפא״ת שבמשרד הביטחון, תא״ל בני אמינוב, חשף בנאומו בכנס דיפנסטק כי "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון. בשבועות האחרונים השגנו פריצת דרך טכנולוגית בסוגיית גילוי רחפני האויב ואנו עמלים על פתרונות היירוט באמצעות רחפנים, המאפשרים מענה לתרחישי נחילים תוך האצה של נשקי אנרגיה חדשים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים