ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' במודיעין, אל"מ במיל' הרב אליעזר שנוולד, מתייחס לסוגיית גיוס החרדים ואומר כי אין קשר בין העומס על המילואימניקים לכך שהחרדים לא מתגייסים לצבא.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר הרב שנוולד: "אנחנו בנקודת מפנה בעניין גיוס החרדים. חוק הגיוס הזה – בהינתן שגדולי הרבנים הסכימו עליו – זו הזדמנות היסטורית. מדובר על מספרים גדולים מאוד, על סנקציות משמעותיות ולכן צריך ללכת על זה בהקדם".

הרב שנוולד סיפק התבטאות חריגה ואמר: "כל מי שקושר בין גיוס החרדים לעומס במילואים, אומר זאת או ממניעים פוליטיים או שאינו יודע מה הוא שח".

"העומס במילואים נובע מסיבה אחת והיא שבעשר השנים האחרונות סגרו יחידות ושחררו ממילואים בסדר גודל של 180 אלף חיילים", אמר.