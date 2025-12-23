סערה בארה״ב סביב סגן הנשיא ג׳יי־די ואנס: לאחר נאום מתריס בכנס שמרני, פרסם פוסט שנתפס בעיני מבקרים כרומז לאנטישמיות ועורר ביקורת גוברת

הסערה סביב סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, נמשכת. לאחר נאום שנוי במחלוקת בכנס AMFEST השמרני, בו נמנע מגינוי ביטויי שנאה ואנטישמיות בקרב שוליים במפלגה הרפובליקנית, לאחר מכן פרסם ואנס פוסט ברשת X (טוויטר לשעבר) שעורר תגובות חריפות, פרשנויות מדאיגות וחשדות גוברים בקרב פוליטיקאים, פרשנים וארגונים יהודיים.

לאחר שהאיש שמסומן בעיני רבים כיורש אפשרי של טראמפ ל־2028 עלה לבמה, רפובליקנים רבים ראו בזה את הרגע שבו התנועה התנתקה משורשיה ההיסטוריים. ואנס נשא נאום מחושב ומדויק, אך נמנע בעקביות מלהתייחס לשיח האנטישמי והאנטי־ישראלי בקצוות המפלגה. יתרה מכך, הוא בחר לנזוף במי שמבקרים את התופעה וקוראים להציב גבולות ברורים.

“לא בנינו את הקואליציה המנצחת הזאת על ידי כך שהרצנו את הבוחרים שלנו דרך מבחני טוהר ומוסר; לכל אמריקאי יש מקום בתנועה הזו,” אמר ואנס – אמירה שנתפסה כהתרסה כלפי קריאות להרחיק גורמים קיצוניים. בהמשך אף עקץ, מבלי לנקוב בשם, את בן שפירו, כשאמר: “לא באתי לכאן עם רשימה של דוברים שמרניים שאני הולך לנזוף בהם או לקרוא להשתקתם” – רמז ברור לביקורת החריפה שהשמיע שפירו נגד קיצוניים במהלך נאומו.

כעת, לאחר הכנס, הצית וואנס סערה חדשה, כאשר פרסם ואנס את הדברים הבאים בפוסט ברשתות החברתיות: "גרמו לנו להאמין במשחק סכום אפס, בחשיבה שמפצלת אותנו, בגלל האנשים שחושבים שהם שולטים בעולם, ומפעילים אותנו אחד נגד השני".

עוד באותו נושא נאום האימה: סגן הנשיא ארה"ב זעזע את היהודים הרפובליקנים 16:16 | יאיר אמר 9 1 😢

הניסוח – ובעיקר הביטוי “האנשים שחושבים שהם שולטים בעולם” שנתפס בעיני מבקריו כהדהוד של מוטיב אנטישמי מוכר, גם אם לא הוזכרו יהודים במפורש.

תומכיו טוענים מנגד כי מדובר בביקורת כללית על אליטות גלובליות, אך בארה״ב כבר מתנהל ויכוח ציבורי נוקב: האם מדובר באמירה תמימה, או בקריצה מסוכנת לשיח אנטישמי?