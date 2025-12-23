ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיך לכעוס על התובעת יהודית תירוש במשפטו ומטיח בה: "כל המשפט הזה תפור, הסתרתם ראיות, סחטתם, הכל בזדון!"

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכה היום (שלישי) , ובמהלך עדותו הוא התפוצץ על התובעת יהודית תירוש. בדבריו הוא אמר לה: "את מטעה ולא בשגגה אלא בזדון. כל המשפט הזה תפור, הסתרתם ראיות, סחטתם, הכל בזדון!".

עוד הוסיף נתניהו: "הייתם צריכים לפברק משהו, יצרתם היענות חריגה שידעתם שהיא שקרית. כאן אתם לא נותנים לקרוא, לחצתם על עדות שקר, אתם מנסים ליצור עבירה שאינה קיימת".