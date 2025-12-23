עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכה היום (שלישי) , ובמהלך עדותו הוא התפוצץ על התובעת יהודית תירוש. בדבריו הוא אמר לה: "את מטעה ולא בשגגה אלא בזדון. כל המשפט הזה תפור, הסתרתם ראיות, סחטתם, הכל בזדון!".
עוד הוסיף נתניהו: "הייתם צריכים לפברק משהו, יצרתם היענות חריגה שידעתם שהיא שקרית. כאן אתם לא נותנים לקרוא, לחצתם על עדות שקר, אתם מנסים ליצור עבירה שאינה קיימת".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
האיש הרעיל , המושחת , הרקוב מבחוץ ומבפנים שהביא עלינו אלפי חללים , קטועי גפיים , ופצועים צריך ללכת ולפנות את מקומו .... בגיהנום כבר שומרים לו שמן רותח ...
האיש הרקוב הזה , מאבד את שפיות דעתו ... הוא באמת מאמין שבמדינה שבה עובד מדינה , למשל מורה , ראשי לקבל מתנה שערכה לכל היותר 42 ש"ח, מכתה...
האיש הרקוב הזה , מאבד את שפיות דעתו ... הוא באמת מאמין שבמדינה שבה עובד מדינה , למשל מורה , ראשי לקבל מתנה שערכה לכל היותר 42 ש"ח, מכתה שלמה ... ולו מותר לקבל "מתנות" במאות אלפי דולרים ? מילצן יכול להביא עוד דוגמא ל"חבר" אחד ... שהוא נתן לו עשירית מהסכום הזה ? לא ... וזה אומר הכל ...המשך 16:27 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דרור
סתם זורק מילים . די עם השנאה . מי אתה שתגיד מי האיש ? מי אתה ? מי ? זה כמו שאני אגיד שאתה שמוק . אז אתה שמוק ? סתם זורק מילים16:33 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תמצא אחד שקבל מימלצן רבע ממה שקבל נתניהו ... ואז תדבר
בתגובה ל: דרור
האיש רקוב , מושחת , ואחראי למותם של אלפים ... שילך כבר18:45 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האיש הרעיל , המושחת , הרקוב מבחוץ ומבפנים שהביא עלינו אלפי חללים , קטועי גפיים , ופצועים צריך ללכת ולפנות את מקומו .... בגיהנום כבר שומרים לו שמן רותח ...
האיש הרקוב הזה , מאבד את שפיות דעתו ... הוא באמת מאמין שבמדינה שבה עובד מדינה , למשל מורה , ראשי לקבל מתנה שערכה לכל היותר 42 ש"ח, מכתה...
האיש הרקוב הזה , מאבד את שפיות דעתו ... הוא באמת מאמין שבמדינה שבה עובד מדינה , למשל מורה , ראשי לקבל מתנה שערכה לכל היותר 42 ש"ח, מכתה שלמה ... ולו מותר לקבל "מתנות" במאות אלפי דולרים ? מילצן יכול להביא עוד דוגמא ל"חבר" אחד ... שהוא נתן לו עשירית מהסכום הזה ? לא ... וזה אומר הכל ...המשך 16:27 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דרור
סתם זורק מילים . די עם השנאה . מי אתה שתגיד מי האיש ? מי אתה ? מי ? זה כמו שאני אגיד שאתה שמוק . אז אתה שמוק ? סתם זורק מילים16:33 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תמצא אחד שקבל מימלצן רבע ממה שקבל נתניהו ... ואז תדבר
בתגובה ל: דרור
האיש רקוב , מושחת , ואחראי למותם של אלפים ... שילך כבר18:45 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר