מעצרו של החשוד המרכזי שנעצר בשבוע שעבר בחשד למעורבות בחטיפת הילדה היימנוט קסאו, הוארך היום (שלישי) בפעם השנייה. השופט קבע כי למרות שלא הוצגו ראיות חדשות בתיק צפת, החשד הסביר נגד האיש נותר בעינו. במקביל, המשטרה פועלת במישור נוסף נגד החשוד בגין חשד לביצוע מעשה מגונה בילדה אחרת בבאר שבע, שם קבע השופט כי הראיות נגדו חזקות ומוצקות.
על פי הדיווח בכאן חדשות, במהלך הדיון עלה כי החשוד לא היה חלק מרשימת החשודים בימיה הראשונים של חקירת היעלמותה של היימנוט, ושמו עלה רק בעקבות האירוע בבאר שבע. המשטרה עדכנה כי תפסה שלושה טלפונים של החשוד, אולם בשלב זה לא נמצאו בהם ממצאים המחזקים את החשד לחטיפה. השופט הבהיר ליחידה החוקרת כי במידה ולא יוצגו ראיות גולמיות נוספות בתיק צפת בדיון הבא, הוא לא יאריך את המעצר בגין סעיף זה.
סוגיה מרכזית שעלתה בדיון היא הכוונה להעביר את החשוד בדיקת פוליגרף בנוגע להיעלמות הילדה בצפת. הסנגור ציין כי החשוד עצמו ביקש והסכים לבדיקה כזו, אולם במשטרה הסבירו כי קיימת מורכבות טכנית. לדברי נציג היחידה החוקרת, קיים רק בודק פוליגרף אחד המוסמך לבצע את הבדיקה בשפה האמהרית, ולכן העניין מתעכב. השופט מזרחי עמד על כך שהבדיקה תיכנס לרשימת פעולות החקירה המתוכננות.
בנוגע לחשדות למעשה מגונה בבאר שבע, החשוד דבק בהכחשתו ומציג גרסה חלופית. לטענתו, הוא הגיע לבית הילדה כדי להיפגש עם אביה, המוכר לו כחבר קרוב, ורק לחץ את ידה של הילדה שנבהלה. סנגוריו טענו בדיון כי לאם הילדה יש אינטרס "לבשל" את הסיפור כנקמה על כך שהחשוד ידע לטענתה על כוונת האב לעזוב את הארץ. השופט דחה את התזה הזו ואמר כי הילדה מתארת את שקרה בצורה טבעית ואמינה.
בנוסף לחשדות המקוריים, המעצר הוארך גם בשל חשד לשיבוש הליכי חקירה ועילת מסוכנות. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והסנגורים, והאריך גם את צו איסור הפרסום על זהות החשוד ועל פרטים נוספים מהחקירה הרגישה.
