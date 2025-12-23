גולשים רבים ברשת הזכירו למני אסייג כי הוא שיתף לפני שנה, פוסט שאומר "כולנו עם פלדשטיין". בתגובה הוא כתב: "מודה ומתוודה, אכזבה ענקית שכנראה הגיעה בעקבות עינויים".
עוד הוא הוסיף: "עזבו ראש הממשלה, האיש הזה הכניס לכולנו שנלחמנו על שמו הטוב אצבע מזוהמת לעין, ואני משער שהוא התהפך בעקבות עינויים ומרור שעבר, כפי שקרה עם כמה עדי מדינה במשפט נתניהו.
ובקשר לראיון אצל אסנהיים בתאגיד על חשבוננו: עבדתי שנים בטלוויזיה ובד"כ מרואיינים אטרקטיביים מקבל תשלום נאה, אז אני מצפה מפלדשטיין שיספר לנו אם קיבל תשלום מכספי משלם המיסים על הראיון הזה.
אנחנו מחכים. אולי שאסנהיים יספר לנו?"
נזכיר כי בחדשות i24 נחשף, כי פלדשטיין ואיינהורן הונו את התקשורת הישראלית והחדירו אליה מסרים קטארים.
חנינה
השב"כ השמאלני עינו אותו, כולל עקירת צפרניים לאחר שהתברר שהציפרניים שלו מזוהמות בחנונה.16:01 23.12.2025
שירי מנתניה
תלמד קצת על אהבת אדם ואהבה למדינה מאחיך שלום!18:29 23.12.2025
