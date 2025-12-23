המתקפה נגד אלי פלדשטיין נמשכת. והפעם, אין הימין מני אסייג ששיתף פוסטים לטובת פלדשטיין מכה על חטא: "אכזבה ענקית"

גולשים רבים ברשת הזכירו למני אסייג כי הוא שיתף לפני שנה, פוסט שאומר "כולנו עם פלדשטיין". בתגובה הוא כתב: "מודה ומתוודה, אכזבה ענקית שכנראה הגיעה בעקבות עינויים".

עוד הוא הוסיף: "עזבו ראש הממשלה, האיש הזה הכניס לכולנו שנלחמנו על שמו הטוב אצבע מזוהמת לעין, ואני משער שהוא התהפך בעקבות עינויים ומרור שעבר, כפי שקרה עם כמה עדי מדינה במשפט נתניהו.

‏ובקשר לראיון אצל אסנהיים בתאגיד על חשבוננו: עבדתי שנים בטלוויזיה ובד"כ מרואיינים אטרקטיביים מקבל תשלום נאה, אז אני מצפה מפלדשטיין שיספר לנו אם קיבל תשלום מכספי משלם המיסים על הראיון הזה.

‏אנחנו מחכים. ‏אולי שאסנהיים יספר לנו?"

נזכיר כי בחדשות i24 נחשף, כי פלדשטיין ואיינהורן הונו את התקשורת הישראלית והחדירו אליה מסרים קטארים.