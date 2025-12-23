השר ישראל כ"ץ סיפק אמירה מפתיעה שהקפיצה את התקשורת הזרה, השר התחייב שישראל לא תיסוג מרצועת עזה לעולם, אך גם לא תקים בה מפעל התיישבות

באמירה לתקשורת הזרה, שר הביטחון ישראל כ"ץ התחייב והדגיש כי ישראל לא תיסוג לעולם באופן מלא מרצועת עזה, ובאותה נשימה גם הודיעה כי לישראל אין כוונה לקדם התנחלויות בשטח הרצועה. כ"ץ הדגיש כי ישראל תמשיך לשלוט ביטחונית ברצועה ללא הגבלה, כחלק מלקחי השביעי באוקטובר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ, התייחס לתוכניות ארוכות הטווח של ישראל בכל הקשור לרצועה והמשך ניהולה הביטחוני. השר סיפק אמירות מפתיעות שצוטטו בתקשורת הזרה.

על פי הפרסומים, השר ג"ץ הביע מחויבות להישאר ברצועת עזה ולא לסגת ממנה באופן מלא לעולם, כאשר מדובר בהכרח וצורך ביטחוני, בעקבות לקחי טבח השבעה באוקטובר.

באותה נשימה, הפתיע השר כ"ץ כאשר גם הודיע בריש גלי על פי הפרסומים, כי למרות האחיזה הנצחית בשטח מסיבות ביטחוניות, ישראל לא תקדם התיישבות והקמת התנחלויות בשטח הרצועה.

משר הביטחון נמסרה הבהרה בעקבות הפרסומים: "התייחסות שר הביטחון לשילוב גרעיני נח"ל בצפון רצועת עזה נאמרה בהקשרים ביטחוניים בלבד, לממשלה אין כל כוונה להקים התיישבות ברצועת עזה".

בנוסף נמסר מלשכת השר כי: "שר הביטחון הדגיש את העקרון המרכזי של הגנת הגבולות בכל זירה: צה"ל הוא קו ההגנה הראשון והאחרון של אזרחי ישראל, ומדינת ישראל סומכת בהגנתה רק עליו ועל כוחות הביטחון".