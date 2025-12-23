שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צב להרחבת פטור המס על ייבוא אישי ל-150 דולר: "אין שום סיבה שבגד של רשת בינלאומית יימכר כאן בעשרות אחוזים יותר מאשר בחו״ל. אין סיבה שתשלמו יקר, יכול להיות כאן זול"

עכשיו זה סופי: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום (שלישי) על צו להרחבת הפטור ממס על ייבוא אישי, שיעלה כעת מ-75 דולר ל-150 דולר.

"המהלך הזה הוא חלק משורת צעדים רחבה ומשמעותית שאני מוביל במסגרת תקציב המדינה, שמטרתם אחת וברורה: להוריד את יוקר המחיה" אמר סמוטריץ'. "אנחנו עושים זאת ברפורמת החלב, בפתיחת שוק הפיקדונות לתחרות, ובצעדים נוספים – כולם נשענים על תפיסת עולם פשוטה: יכול להיות כאן זול".

"לצערי, המשק הישראלי נשלט במקרים רבים על ידי מספר מצומצם של מונופולים חזקים. אזרחים נכנסים לקניון וחושבים שהם פוגשים תחרות חופשית – אבל בפועל, בחלק גדול מהענפים, הם פוגשים שוק שנשלט בידי קומץ בעלי שליטה שמרשים לעצמם לעשוק את אזרחי ישראל" הוסיף וטען. "עכשיו המונופולים האלה שמים בציניות את העסקים הקטנים בפרונט של המאבק שלהם נגדי, אבל האמת היא שהעסקים הקטנים והבינוניים הם הראשונים להיפגע מהדורסנות הזו של המונופולים. אותם בעלי עסקים, חלקם הגדול מילואימניקים, שקמים כל בוקר ונאבקים במונופולים אדירים שלא מאפשרים תחרות הוגנת. ומיד אחריהם, הנפגעים הבאים בתור הם כולנו – אזרחי ישראל".

לדבריו, "אין שום סיבה שבגד של רשת בינלאומית יימכר כאן בעשרות אחוזים יותר מאשר בחו״ל. אין שום הצדקה לכך שנעל שנמכרת בארצות הברית בחצי מחיר – תימכר כאן במחיר כפול. אין סיבה שתשלמו יקר, יכול להיות כאן זול. אני מאמין שהצו עליו חתמתי היום יחייב את המונופולים להיכנס לתחרות אמיתית והוגנת על הלב שלכם ועל הכיס שלכם. להיות טובים יותר וזולים יותר ושירותיים יותר ותחרותיים יותר".

"אני מאוד רוצה שתקנו בישראל אבל אני לא מוכן שתהיו לקוח שבוי. אני לא מוכן שהמונופולים ינצלו את העובדה שאתם לקוח שבוי כדי לקחת לכם מחירים מופקעים ולהתעשר על חשבונכם" הדגיש סמוטריץ'. "אני רוצה שיהיו לכם חלופות, שתוכלו להשוות ולהתמקח ולדרוש ולקבל מחירים טובים. אני רוצה שתשלמו פחות. שכולנו נשלם פחות".

"וכמו ברפורמת החלב, גם כאן נשמעים קולות שמתנגדים למהלכים שאני מקדם. יש עיתונאים וכלי תקשורת שאוכלים מידי המונופולים ומתפרנסים מהם ולכן משרתים אותם ומנסים לטרפד את הרפורמות שלי, לפגוע בכם אזרחי ישראל ולגרום לכך שתמשיכו לשלם ביוקר. אני לא מתכוון להיכנע להם" סיכם. "אני לא נרתע ואני לא מתכוון לוותר. יש מי שרוצה שתשלמו יקר – ואני נחוש שאתם תשלמו פחות. כי יכול להיות כאן זול, ואני מתכוון להוכיח את זה. בעזרת השם".