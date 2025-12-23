אותרו שרידיו של איתמר שלזינגר שנסע לטייל באזור עין חוד בהרי הכרמל, כך דווח כעת (שלישי) בווינט. כזכור, ב-21 בספטמבר 2023 שלזינגר היה מעורב בתאונת דרכים קלה ומאז נעלמו עקבותיו. ביום חמישי האחרון אותרו שרידי עצמות במרחק 600 מטרים מהמקום האחרון שבו היה רכבו של איתמר, ולאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית עלה כי מדובר בשרידיו של איתמר.

על פי הדיווח, באותו יום בו הוא נעלם, איתמר יצא צפונה ותכנן לחזור בערב לביתו שברמת גן. הוא הגיע לחיפה ומשם חזר דרומה. בזכרון יעקב הוא פנה שמאלה לכיוון ניר עציון והגיע לכפר עין חוד, שם, לדברי אימו, הוא פגע קלות בהולך רגל.