אותרו שרידיו של איתמר שלזינגר שנסע לטייל באזור עין חוד בהרי הכרמל, כך דווח כעת (שלישי) בווינט. כזכור, ב-21 בספטמבר 2023 שלזינגר היה מעורב בתאונת דרכים קלה ומאז נעלמו עקבותיו. ביום חמישי האחרון אותרו שרידי עצמות במרחק 600 מטרים מהמקום האחרון שבו היה רכבו של איתמר, ולאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית עלה כי מדובר בשרידיו של איתמר.
על פי הדיווח, באותו יום בו הוא נעלם, איתמר יצא צפונה ותכנן לחזור בערב לביתו שברמת גן. הוא הגיע לחיפה ומשם חזר דרומה. בזכרון יעקב הוא פנה שמאלה לכיוון ניר עציון והגיע לכפר עין חוד, שם, לדברי אימו, הוא פגע קלות בהולך רגל.
הוא המשיך בנסיעה עד לשער שהיה סגור, לא הצליח לצאת, וכנראה שניסה לפרוץ את השער הפנימי של הכפר כשהתהפך. "התאונה קרתה בסביבות 8:00 בבוקר. בערב התקשרו אליי מהמשטרה כי הרכב שלו היה על שמנו. נסענו למשטרת זכרון והם אמרו 'עוד מעט נמצא אותו, בטח זה פגע וברח'. חיכינו וחיכינו והם אמרו שכנראה הוא מתחבא. למחרת שוב חיפשו. פנינו ואמרנו שהוא מתמודד נפש, אז הם שינו את ההגדרה מפגע וברח לנעדר".
החיפושים אחר איתמר התנהלו יותר משנתיים. החקירה והחיפושים מצד מגנוס נוהלו על ידי זיו דמטר, המנהל המקצועי של מגנוס איתור וחילוץ, וכללו תהליך מקצועי ומעמיק של חקירה איסוף מידע, ניתוח נתונים קיימים, תשאול ובניית פרופיל תנועה אפשרי של איתמר ביום היעלמותו. כמו כן משפחתו הציעה בפברואר 2024 פרס בגובה 50 אלף שקל למי שיעזור למצוא אותו.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
צור
בטח נרצח ע"י בני הכפר. הי"ד16:43 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צור
בטח נרצח ע"י בני הכפר. הי"ד16:43 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר