בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, התייחס היום (שלישי) בראיון ב-103fm לתרגיל האיראני וייצור הטילים הבליסטיים שלה.

סבטי טען כי איראן מצויה במבוכה אסטרטגית, "הם ירו ברגל של עצמם. היה תרגיל, ישראל בנתה להם מלכודת והם נכנסו לתוך זה. זה היה מהלך מבריק של מערכת הביטחון, אבל הם בחרו להמשיך עם העניין. בשיא טיפשותם הם הופכים טילים למטוסים. האיראנים בסוג של מבוכה. העולם המערבי שוב מתכנס סביבם. העולם לא מוותר לאיראן אבל הם לא מפנימים את זה".

עוד הוא הוסיף: "השגריר האמריקני אמר שהאיראנים לא מבינים את המסר בסיום המלחמה, והם ממשיכים בהתגרויות. הם עברו 'חמאסיזציה', וזה דבר מסוכן בשבילם. המצב של הכלכלה שם בכי רע, והם משקיעים את כל הכסף בטרור ובטילים. התקלה שלנו היא שלא טיפלנו בדברים כשהיו קטנים יותר. התקלה הגדולה – שטראמפ הפסיק אותנו בימים קריטיים במלחמה".

לסיום טען סבטי: "האיראנים חושבים שהם קיבלו מכה קשה בכנף, והם יכולים להמשיך הלאה. אני חושב שבאופן ההתנהגות שלנו לעצם התרגיל שהם רצו להוציא לפעול, אנחנו רואים שישראל וגם המערב עם כל העיניים על איראן, הלוואי והיינו ככה לפני 7 באוקטובר. להפתיע מצידם? קשה לי להאמין. אף אחד במערב לא מאמין שהאיראנים ייזמו מהלך. יש להם את הפחד התמידי -'עדיף שלא נפתח במלחמה'. אבל הם מתגרים בנו, זה נכון".