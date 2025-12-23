גבר בן 31 התמוטט במרכז טרם בכרמיאל ואיבד דופק, כשצוותי המרכז ומד"א ביצעו פעולות החייאה. אחרי כ-20 דקות הצוותים הצליחו לייצב את הדופק, והוא פונה לבית החולים כשמצבו קשה

צוותי טרם-רפואה דחופה וצוותי טיפול נמרץ של מד"א הצליחו במאמצים משותפים להציל את חייו של גבר בן 31 שהתמוטט היום (שלישי) במרכז טרם בכרמיאל ואיבד דופק. לאחר מאמצי החייאה מתקדמת, שנמשכו כ-20 דקות, הצוותים הצליחו לייצב את הדופק והוא הועבר לבית חולים נהריה כשמצבו מוגדר קשה.

"ביצענו החייאה שכללה מספר שוקים חשמליים וטיפול מתקדם עד שהצלחנו לייצב אותו" אמרה ד"ר דנה בנד, רופאת טרם בכרמיאל. לדבריה, מדובר בגבר צעיר, עם מחלת רקע, שהגיע למרכז טרם כשהוא סובל מקוצר נשימה, חיוור ועם מדדים קליניים לא תקינים: "הוא החליט להגיע לאחר מספר ימים שבהם חש ברע".

הרופאה הזעיקה למקום ניידת של טיפול נמרץ, ובמקביל החלה בטיפול במסגרתו הורתה לבצע צילום חזה – שבו התגלה כי הוא סובל מדלקת ריאות חריפה. במהלך הטיפול המטופל התמוטט. "הוכנס לחדר הלם והתחלנו בביצוע פעולות החייאה ותוך דקות הגיע צוות נט"ן שהצטרף אלינו במאמצי ההחיאה", הוסיף ישראל פרנקל מהצוות הפרא-רפואי של טרם. כאמור, בתום מאמצי ההחייאה הצוותים הצליחו לייצב את הדופק שלו, והוא הועבר לבית החולים בנהריה.