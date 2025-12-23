שרה אילן, צעירה דתייה בת 25 מגבעת שמואל, היא לא הדתייה השגרתית. כשהחברות והחברים החליטו ללמוד מקצועות אחרים ויותר מקובלים היא בחרה ללכת לתחום האמנויות וללמוד במשחק בבית ספר שבו היא הדתייה היחידה: "קיבלנו כישרון מהקב"ה ולא בכדי. אני לא חושבת שיש סיבה לוותר על זה בגלל הדת"

שרה אילן, בת 25 מגבעת שמואל, היא לא בחורה דתייה רגילה. כשכל החברים והחברות שלה החליטו לבחור במקצועות חופשיים, היא החליטה ללכת עד הסוף עם הלב שלה ולבחור בחלום – להפוך לשחקנית. וכעת היא מגשימה את זה כאשר תככב בתפקיד הראשי במחזה "סינית אני מדבר אליך"

שרה גדלה בגבעת שמואל למשפחה דתית. הבחירה בלימודי משחק עוררה סקרנות ותמיהה בסביבתה הקרובה – איך ניתן לשלב אורח חיים דתי במקצוע שבו לעתים קרובות התפקידים כוללים מגע עם בנים והחזרות / ההצגות מתבצעות ביום שבת. היא מספרת שלא אחת "וויתרה" על תפקידים שנוגדים את אורח החיים הדתי אך היא לא מגדירה את הבחירה הזו כוויתור אלא כנאמנות לאמונה שלה והמקום ששמנו היא באה.

למה בחרת את תחום המשחק? זה לא נפוץ בחברה הדתית

"אני אהיה הכי קלישאתית, אני חושבת שבהרבה מקצועות של אומנות – אתה מרגיש שזה בחר בך יותר מאשר בזה. אם זה בארוחות שבת רוקדת בסלון ועושה מופע ומכריחה את כולם לצפות בי ואז באולפנה עשיתי תפקיד ראשי בהכתרה, עשינו את סיפור המגילה ואני הייתי מלכת אסתר. שם בכלל הרגשתי שלזה נועדתי וכשסיימתי את האולפנה, אחרי שסיימתי את השירות לאומי רציתי לבדוק אם עד הסוף אם זה מה שאני רוצה לעשות ולא סתם חלום ילדות רחוק. לקחתי כמה קורסים בקאמרי, גם אצל גל אמיתי, ועשיתי אצלו קורס משחק מול מצלמה. ושם הבנתי שזה הדבר האמיתי ושזה מה שאני רוצה לעשות וזה מה שאני רוצה להתפרנס, והיום אני בבית צבי".

איך זה להיות הדתייה היחידה בלימודים?

"זה בסדר להגיד שזה שונה. אני מודעת לזה ואני גם מתגאה בזה שאני מביאה משהו שהוא אחר. החוויה הזאת אני מרגישה שהיא, כמובן שיש הרבה מורכבות בלהביא את העולם שלי לעולם הזה ולעיתים לאנשים שלא יודעים מה עושים ואיך עושים. כי הם לא מכירים. וזה למצוא את הדרך ואת הגבולות שלי. הבית ספר שלנו, במיוחד בשנה ג', הוא עובד במתכונת של 7 ימים בשבוע כולל הצגות בשבת וחזרות בשבת. אני עוד בשלב האודישנים אי אז לפני 3 שנים אמרתי ששבת זה מחוץ לתחום לגמרי, כלומר גם לא חצי ולא בערך. שבת אני לא נמצאת. מצאנו את דרך האמצע לדבר הזה. יש מישהי שאני חולקת איתה תפקיד תמיד שהיא עושה את התפקיד כשאני לא נמצאת".

ומה בנוגע לסוגייה של שמירת נגיעה, איך זה מסתדר עם עולם המשחק?

"אני קודם כל מאוד רציתי ומספיק האמנתי ובעיקר הכרחתי את עצמי כל פעם מחדש שקיבלתי תפקיד או ליהוק – להיות יצירתית פי אלף, למצוא את הדרכים להעביר רגשות מסויימים או סיטואציות מסוימות שבדרך כלל אנחנו רואים אותם במגע, הכרחתי את עצמי כל פעם לשבור את הראש – רק בלי להראות את המגע וזה אפשרי. הצלחתי למצוא את הדרך לעשות את זה".

יש פעמים שהרגשת שנאלצת לוותר על תפקיד מסויים בגלל זה?

"בהצגה 'סינית אני מדברת עלייך', התפקיד שלי מדהים ואני אוהבת אותו אבל מי שמשחקת את אחותי, זה תפקיד שהוא מעניין ומאתגר באופן אחר – קצת יותר שמאוד מדברים אליה סיפורי אהבה והיא חיה בשביל הרומנטיקה, וזה מצריך ממנה להיות אישה קצת יותר פתוחה והתלבושת שלה קצת יותר חושפנית משלי. זה מעניין כי בסוף כשאנחנו משחקים, זה נורא כיף להיות משהו שאנחנו לא. אבל אני גם בהשלמה שאני לא עושה את זה".

"הוא לא רצה אותי בגלל שחלמתי להיות שחקנית – הקב"ה עזר לי ושלח לי אחר כך את הבחור שאיתו התחתנתי"

בהפקה "סינית אני מדבר אליך" שתעלה בין התאריכים 4-19.1 באולם גרי בילו בבית צבי, שרה מגלמת את דמותה של מרתה, אחת מגיבורות המחזה שבתודעתה לא השתחררה מימי הגטו וחווה רגעים של אובדן שפיות. כחלק מההכנות לתפקיד קראה עדויות של שורדי שואה וגם עדויות של שורדי טבח 7 באוקטובר.

תספרי על ההצגה, על מה היא מדברת?

"זאת הצגה מדהימה, היא מדברת על דור ראשון ושני של ניצולי שואה. אני מרתה, הדור הראשון. הסיפור מתחיל מזה שהבת שלי חוזרת לבית ילדותה בשביל למכור את הבית וצפים לה זכרונות, ורואים את החיים שלנו והמורכבות של ניצולי השואה פה בארץ להצליח להתגבר על הטראומה של השואה".

מה התפקיד שלך בהצגה?

"בעצם הדמות שלי היא בדיוק הפוך, היא מאוד חיה את השואה, היא מזכירה את הנרצחים בכל הזדמנות אפשרית. זה המשפטים שלי, ביום הולדת שלי – כשאת היית בגילה, אני הייתי בגטו וסבא וסבתא היו מתים. עשינו עבודת חקר מקיפה. אין ספק שזה זרק אותנו ל- באוקטובר, אי אפשר היה להתעלם. יש הרבה את אשמת הניצול, אלה שנשארו בחיים לא מרגישים בסדר".

איך התכוננת לתפקיד הזה?

"עשינו עבודת חקר, ראינו סרטי שואה, גם תיעודיים וגם קראנו המון סיפורים ועדויות. בהקבלה לזה ראינו המון סרטונים על ה-7 באוקטובר ואנשים שמספרים על איך זה לחיות עכשיו, יש אנשים שנשארו לבד ובלי הילדים וההורים".

את מרגישה שהעבודה על ההצגה ועל תפקיד כזה חיזקה אצלך את האמונה?

"אני חושבת שהרבה קריאה על מה שהיה שם גרם לי להתחזק גם באמונה כי לפעמים בהסתכלות שלי אני רואה ניסים גלויים, סתם אנשים שמספרים, שבנובה מחבל תפס אותם והם היו בדרך כבר לגבול והוא הסתובב ואמר להם לרוץ. את רואה השגחה פרטית, אותי הדברים האלה מחזקים. באופן כללי אני בן אדם מאוד מאמין".

איך לדעתך אפשר לגרום לעוד דתיות ללכת בדרך הזאת, תחום האמנויות הוא פחות מקובל בחברה הדתית מאשר מקצועות אחרים?

"מאז ומעולם אני חיפשתי מה שליחות שלי בעולם. כי אנחנו לא פה סתם, ואני חושבת שהחיים שלנו לא מיקרו אלא מאקרו והרבה מאוד פעמים אני מרגישה, שאני נתקלת בהרבה מאוד בנות וגם לאחרונה התחלתי לדבר על זה באינסטגרם שלי. אני חושבת שאנחנו קיבלנו כישרון מהקב"ה ולא בכדי, ואם אנחנו מאמינים ובטוחים בעצמנו אז אני לא חושבת שיש סיבה לוותר. כל אחת איפה שהיא מרגישה שזה פוגש אותה. אני לא הייתי רוצה לחיות את כל חיי ולהרגיש ליד את כל מה שאני אמורה לעשות. אני גם לא מרגישה שהדת מגבילה, כלומר טכנית – היא כן. בוודאי שיש דברים שאני לא עושה אבל מגבלה זו הסתכלות, אני רואה את זה כבחירה – אני בוחרת שלא לעשות דברים. אף אחד לא יקום ויעצור אותה אם אעלה על במה בשבת, לכן אני חושבת שצריך וכדאי לדחוף ולעודד בנות ובנים להגשים את עצמם בשילוב עם חיים דתיים עם אמונה גדולה".

שרה מספרת ל'סרוגים' כי התחתנה רק לפני מספר חודשים, והתקשתה גם במציאות שידוך אחרי שחוותה כאב עמוק באחד מקשריה האחרונים: "יש טרנד בטיקטוק של 'יגידו לך לעשות משהו, חשוב שלא תקשיבי להם'. אז אני העלתי סרטון שב-2022 אנשים יגידו לך שלא תצליחי להישאר דתייה ולא תצליחי למצוא אף בחור דתי שיתחתן איתך. אני גם יצאתי עם מישהו שאמר שכל מה שמפריד ביני לבינו זה המשחק. אמרתי לו 'אתה מפסיד כי מי שירצה אותי, לא רק שהוא ירצה אותי כמו שאני זו גם תהיה הגאווה שלו'. ברוך ה' הכרתי את בעלי במהלך הלימודים. הקב"ה הביא לי את הזיווג שלי, שידע שאני שחקנית ואהב את זה ורצה את זה ותומך בי. אז אחרי שהעלתי את הסרטון הזה התחילו לפנות אליי מלא בנות, בת אחרי בת אחרי בת אחרי בת. טירוף. אומרות שהחלום שלהן זה להיות שחקנית, הודו לי שהעלתי את הסרטון הזה. את מגלה שהרבה בנות רוצות. אני רוצה להגיד שידעו שאפשר ושאם רוצים להתייעץ אותי, אני אשמח. ובעזרת ה' שזה יהיה פתח לעוד אנשים שחולמים כמוני".