העיתונאית אילה חסון התייחסה לפרשה החמורה בה נחשף כי יועצי נתניהו החדירו מסרים קטארים בתקשורת, ואמרה: "זה דבר חמור מאוד"

העיתונאית אילה חסון התראיינה היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל, והתייחסה לחשיפת i24, לפיה יועצי נתניהו תמרנו את העיתונאים בישראל והחדירו מסרים פרו קטארים לתקשורת.

דבריה היא אמרה: "הראיון היה מעניין מאוד, השאלה היא מה אמת ומה שקר וכאן יש שדה שלם של מידע לגבי האמירות שלו. קודם כל, חמור מאוד וחייב להיבדק איך אדם שאיבד את הסיווג הביטחוני שלו ממשיך לעבוד עם לשכת ראש הממשלה".

עוד היא הוסיפה: "ברור שהוא עשה דבר חמור ביותר והוא מנסה להקל על עצמו כשהוא זורק רפש לכל כיוון אחרי שקיבל עצות מסוימות. אני רק לא יודעת אם העצות הללו יעזרו לו או יסבכו אותו. השאלה הנוספת היא מי ידע עוד שהוא עושה קמפיינים לקטאר".

