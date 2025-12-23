הדרמה סביב לשכת נתניהו ממשיכה: נחשף כיצד עמרי אסנהיים פעל בשירות אלי פלדשטיין, כדי להעביר את המסמך הסודי לידיעות אחרונות

הדרמה סביב לשכת נתניהו ממשיכה: אבישי גריינציג כתב I24 חושף היום (שלישי) על פרשת ה"בילד" כיצד עמרי אסנהיים כתב YNET, פעל בשירות אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להעביר את המסמך הסודי לידיעות אחרונות.

השיחות התחילו בכך שפלדשטיין שאל את אסנהיים עם הוא ראה את הסיפור בבילד, ומספר לו כי הוא הדליף את זה. פלדשטיין מתלהב: "זה בכל העולם. דיברתי איתך על זה. אמרתי לך שיש לי את זה", אסנהיים עונה: "מטורף. למה בחרת דווקא בבילד?". פלדשטיין מסביר כי עשה את זה בגלל שהצנזורה בארץ פסלה את זה.

עוד באותו נושא איש התקשורת הימני תוקף את פלדשטיין: "זרקת אותנו לכלבים"

אחרי שלושה ימים, פלדשטיין מבקש מאסנהיים לעזור לו מול עורך ynet לפרסם את הידיעה המודיעינית המקורית כדי להפריך את הפרסום של רונן ברגמן, על הפרשה. אסנהיים משתף איתו פעולה וכותב לעורך ynet: "אחי, זה המסמך המקורי. כמה דברים חשובים: אל תפרסם בבקשה בלי לדבר איתי קודם. המקור לא יכול לדבר איתך, אבל הוא יכול לדבר דרכי. אני כאמור רק צינור. הוא מבקש לדעת 'מה המסגור' לפני הפרסום. אתה יודע יותר טוב ממני – חייבים להעביר את המסמך צנזורה לפני פרסומו".

פלדשטיין ומתלהב ומודה לאסנהיים: "אש. מלך. תודה. מחכה" לאחר מכן עורך YNET שלא יודע מי המקור, מציע גרסה מרוככת לכותרת, פלדשטיין לא מרוצה מהכותרות, ומעביר דרך אסנהיים כותרות יותר נחרצות. פלדשטיין מנסה לשכנע שיהיה כתוב שהנהגת חמאס איננה מעוניינת בסיום המלחמה. העורך מציין שהטקסט הזה לא כתוב במסמך. פלדשטיין מנסה לשכנע אותו.

לאחר מכן לאסנהיים נמאס להיות באמצע. הוא מעלה את השלושה לשיחת ועידה, פלדשטיין מוצג "כמקור" כשהוסתר שמדובר על לא פחות מאשר דובר ראש הממשלה. בסופו של דבר ב-ynet הרגישו שמשהו אינו כשורה ושעושים להם תרגיל לא ברור. אסנהיים מעדכן את פלדשטיין, וכותב: "אכלנו אותה".