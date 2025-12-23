הדרמה סביב לשכת נתניהו ממשיכה: אבישי גריינציג כתב I24 חושף היום (שלישי) על פרשת ה"בילד" כיצד עמרי אסנהיים כתב YNET, פעל בשירות אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להעביר את המסמך הסודי לידיעות אחרונות.
השיחות התחילו בכך שפלדשטיין שאל את אסנהיים עם הוא ראה את הסיפור בבילד, ומספר לו כי הוא הדליף את זה. פלדשטיין מתלהב: "זה בכל העולם. דיברתי איתך על זה. אמרתי לך שיש לי את זה", אסנהיים עונה: "מטורף. למה בחרת דווקא בבילד?". פלדשטיין מסביר כי עשה את זה בגלל שהצנזורה בארץ פסלה את זה.
אחרי שלושה ימים, פלדשטיין מבקש מאסנהיים לעזור לו מול עורך ynet לפרסם את הידיעה המודיעינית המקורית כדי להפריך את הפרסום של רונן ברגמן, על הפרשה. אסנהיים משתף איתו פעולה וכותב לעורך ynet: "אחי, זה המסמך המקורי. כמה דברים חשובים: אל תפרסם בבקשה בלי לדבר איתי קודם. המקור לא יכול לדבר איתך, אבל הוא יכול לדבר דרכי. אני כאמור רק צינור. הוא מבקש לדעת 'מה המסגור' לפני הפרסום. אתה יודע יותר טוב ממני – חייבים להעביר את המסמך צנזורה לפני פרסומו".
פלדשטיין ומתלהב ומודה לאסנהיים: "אש. מלך. תודה. מחכה" לאחר מכן עורך YNET שלא יודע מי המקור, מציע גרסה מרוככת לכותרת, פלדשטיין לא מרוצה מהכותרות, ומעביר דרך אסנהיים כותרות יותר נחרצות. פלדשטיין מנסה לשכנע שיהיה כתוב שהנהגת חמאס איננה מעוניינת בסיום המלחמה. העורך מציין שהטקסט הזה לא כתוב במסמך. פלדשטיין מנסה לשכנע אותו.
לאחר מכן לאסנהיים נמאס להיות באמצע. הוא מעלה את השלושה לשיחת ועידה, פלדשטיין מוצג "כמקור" כשהוסתר שמדובר על לא פחות מאשר דובר ראש הממשלה. בסופו של דבר ב-ynet הרגישו שמשהו אינו כשורה ושעושים להם תרגיל לא ברור. אסנהיים מעדכן את פלדשטיין, וכותב: "אכלנו אותה".
שירי מנתניה
פששש אנחנו ממש ב"ידיים טובות", אפשר לסמוך על קטאריהו והסוכנים הקטארים בלשכתו. חטופים נרקבו במנהרות ואנשי לשכת רה"מ עושים תרגילים נגד צה"ל, שורפים מקור מודיעיני חשוב בחמאס, על הכיף כפאק...15:17 23.12.2025
מוש
המזל הטוב של פלדשטיין,אוריך,רוזנברג הוא הייותם "אשכנזים" ולכן,הסיכוי להרשעתם שואף לאפס.15:19 23.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: מוש
גם קטאריהו "אשכנזי", איזה קטע! מסתבר, ששלטון המזרחיים הוא בעצם שלטון האשכנזיים, שבכלל מקבלים כסף מקטאר. לא משנה, עדיין תשארו בכיס של ביבי.16:02 23.12.2025
יעקבפר
כל דרמות אלה נמאס גם לשמואל. ולימין מעינן איזה מקל וגזר קיבל חשוד במשטרה שמיצרת חוקים נגד מדינת ישראל כדי לאזור לבהרה.15:18 23.12.2025
שחר
מפילים הכל על השעיר לעזאזל פלדשטיין. אם לרגע חשבתם שהנאשם מספר 1 לא מעורב עמוק בזה - תקראו איך הוא קיבל מיליונים מהקטארים כדי לקדם אג'נדה קטארית ותבינו. (תקראו בממרי). ...
מפילים הכל על השעיר לעזאזל פלדשטיין. אם לרגע חשבתם שהנאשם מספר 1 לא מעורב עמוק בזה - תקראו איך הוא קיבל מיליונים מהקטארים כדי לקדם אג'נדה קטארית ותבינו. (תקראו בממרי). את הכל הוא הנחה, הוא מעורב כולו בשחיתות קטארית שהובילה לכך שחמאס שחטו אותנו ללא רחם, והוא עושה ה-כל כדי שתהיה ועדת חקירה מטעמו שתוציא אותו נקי. בדיוק כמו עם פרשת הצוללות שמעולם לא חקרו את נתיבי הכסף.המשך 16:36 23.12.2025
מיואש למדי
אם קטאריהו אכן לא יודע מה קורה בלשכתו, זאת סיבה מספיק טובה להתפטר. מגיע לנו ראש ממשלה שיודע מה קורה.17:21 23.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: מיואש למדי
קטאריהו בקיא רק בבאגס באני בזמן האחרון ושנה שעברה היה בקיא רק בדיפ סטייט. נראה לי הוא יכול להיות ר"מ נפלא במדינת באגס באני.19:20 23.12.2025
