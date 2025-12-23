הדוגמנית המצליחה רומי פרנקל הגיעה לקבל ברכה ולהתייעץ עם הרב המקובל יעקב ישראל איפרגן, המכונה 'הרנטגן'

הדוגמנית רומי פרנקל הגיעה היום (שלישי) לברכה והתייעצות אצל האדמו"ר המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן 'הרנטגן'.

רומי פרנקל היא דוגמנית ואושיית רשת ישראלית, שנחשבת לאחת הצעירות המצליחות והבולטות בתעשיית האופנה המקומית בשנים האחרונות. היא החלה את קריירת הדוגמנות שלה כבר בגיל 12, ומאז הספיקה להוביל קמפיינים למותגים גדולים (כמו "עדיקה", "פיקס" ו"קסטרו") ולתחזק חשבונות חזקים ברשתות החברתיות עם מאות אלפי עוקבים.

מעבר למסלול התצוגה, פרנקל פרצה לתודעה הרחבה גם כשחקנית וכמשתתפת בתוכניות פריים-טיים, כשהבולטת שבהן הייתה עונת 2024 של "רוקדים עם כוכבים", שם הפגינה יכולות ריקוד מרשימות והגיעה לשלבים המתקדמים של התחרות.

הדוגמנית נצפתה כשהגיעה לברכה והתייעצות אצל הרב יעקב ישראל איפרגן מנתיבות, המכונה גם "הרנטגן". הכינוי דבק בו בשל האמונה בקרב חסידיו כי הוא ניחן ביכולת על-טבעית לראות אל תוך גופו ונפשו של האדם העומד מולו ולאבחן בעיות רפואיות או אישיות במבט חטוף.

הרב איפרגן עומד במרכזה של חצר ענפה המושכת אליה קהל מגוון מאוד – החל מאנשים קשי יום ועד בכירים בפוליטיקה, סלבריטאים ואנשי העסקים החזקים בישראל. הוא ידוע במיוחד בזכות טקסי התיקונים ההמוניים שהוא עורך בחצות הלילה ובזכות השפעתו הציבורית והכלכלית הרחבה.