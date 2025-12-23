בג"צ לא מוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל בתחילת חודש מרץ. השופט יצחק עמית חשף כי בתו ועוזרו שרתו בתחנה, וקבע כי הרכב יפסוק בסוגיה בעוד כחודש

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית החליט שלא להוציא צו על תנאי או צו ביניים נגד החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל.

עמית שיושב כשופט תורן קיבל את העתירה והחליט: "בשים לב למהות ההחלטה שבמוקד העתירות ולמועד כניסתה לתוקף, העתירות יועברו לדיון לפני הרכב עד לסוף חודש ינואר 2026. תגובות מקדמיות לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון שייקבע".

"נוכח האמור לעיל בדבר מועד הדיון, לא ראיתי להורות על מתן צו במעמד צד אחד".

בסוף הפסק כתב עמית: "למען ניקיון הדעת, אקיים גילוי נאות ואציין כי בִתי ואחד מעוזריי המשפטיים שירתו בגלי צה"ל והשתחררו לפני למעלה מעשור".

השבוע החליטה הממשלה על סגירת גלי צה"ל ודקות לאחר ההחלטה הוגשו עתירות על ידי שלל גורמים נגד ההחלטה בטענות שונות.

בינתיים החליט שר הביטחון כ"ץ כי מנכ"ל משרדו אמיר ברעם ירכז את עבודת המטה לסגירת התחנה, וכי יופסקו המיונים ושיבוץ חיילים בתחנה.