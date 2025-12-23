נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית החליט שלא להוציא צו על תנאי או צו ביניים נגד החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל.
עמית שיושב כשופט תורן קיבל את העתירה והחליט: "בשים לב למהות ההחלטה שבמוקד העתירות ולמועד כניסתה לתוקף, העתירות יועברו לדיון לפני הרכב עד לסוף חודש ינואר 2026. תגובות מקדמיות לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון שייקבע".
"נוכח האמור לעיל בדבר מועד הדיון, לא ראיתי להורות על מתן צו במעמד צד אחד".
בסוף הפסק כתב עמית: "למען ניקיון הדעת, אקיים גילוי נאות ואציין כי בִתי ואחד מעוזריי המשפטיים שירתו בגלי צה"ל והשתחררו לפני למעלה מעשור".
השבוע החליטה הממשלה על סגירת גלי צה"ל ודקות לאחר ההחלטה הוגשו עתירות על ידי שלל גורמים נגד ההחלטה בטענות שונות.
בינתיים החליט שר הביטחון כ"ץ כי מנכ"ל משרדו אמיר ברעם ירכז את עבודת המטה לסגירת התחנה, וכי יופסקו המיונים ושיבוץ חיילים בתחנה.
4 תגובות
0 דיונים
שם מלא
במסגרת ההחלטה להרוס את הכל הרי לפניכם החלטה נוספת14:28 23.12.2025
דן
שופט ערכי. מקווה שהתחנה לא תיסגר, זה רק עוד צעד אחד נוסף לדיקטטורה14:35 23.12.2025
יעקבפר
יש קבצה קטנה אבל מאוד אשירה בכספים זרים ואוזרת לבג"ץ לבטל כל החלטות ממשלה. ממשלה צריכה לעשות אינטרס העם ושבג"ץ משחק עם קבוצה זאת בין הם ובין עצמם. לא ניתן להם שילטון אל צבאהמשך 15:33 23.12.2025
יוסי גו
מי אמר גופו ערכי אני אומר שהוא שופט פושע ועבריין בנייה שופט לא ממנה את עצמו21:59 23.12.2025
יעקבפר
דן
שם מלא
