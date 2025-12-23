סערה בקולנוע: האודישנים ל"בחורים טובים 3" בוטלו בעקבות חרם על פרסי הקולנוע שיזרם שר התרבות מיקי זוהר. מה קורה מאחורי הקלעים, תגובות המפיק והבמאי – כל הפרטים על המחלוקת שמשבשת את ההפקה

טקס פרסי הקולנוע שיזם שר התרבות מיקי זוהר ממשיך לעורר גלים, והפעם הוא משפיע ישירות על הפקת הסרט השלישי בסדרה המצליחה "בחורים טובים". האודישנים נעצרו בפתאומיות עקב חילוקי דעות חריפים בין המפיק יקי רייסנר לבמאי ארז תדמור ואנשי צוות נוספים, שהחרמו את הטקס, כך על פי פרסום של גיל משעלי ב-mako.

המחלוקת הפוליטית סביב פרסי הקולנוע החדשים של משרד התרבות הגיעה לשיא חדש, עם השלכות ישירות על אחת ההפקות המדוברות בקולנוע הישראלי. הסרט "בחורים טובים 2" זכה להצלחה גדולה, אך כעת הפקת ההמשך נמצאת בסכנה. כל הפרטים.

חרם על הפרסים ועצירה בהפקה

הסערה החלה כשמועמדים כמו השחקנית עירית קפלן, הבמאי ארז תדמור והעורכת עינת גלזר-זרחין הודיעו על פרישה מטקס פרסי הקולנוע הישראלי, הטקס המתחרה לפרסי אופיר שייסד שר התרבות מיקי זוהר. המפיק יקי רייסנר, שגם הוא מועמד, יצא נגד המחרימים בפומבי.

"הייתי מצפה משחקנים לוותר על פרס אופיר, אם יש שם סרט שפוגע מחיילי צה"ל, ולא הפוך", פתח בסרטון שפרסם השבוע, ובו התייחס לזכיית הסרט המציג נרטיב פלסטיני "הים" בפרס אופיר, שהצית את כל הסערה וגרם לייסוד הטקס המתחרה.

"תחליטו, אתם פוליטיקאים או אנשי תרבות?", שאל רייסנר בסרטון, והוסיף: "אם אתם אנשי תרבות אתם צריכים לקבל פרס מפה ומשם, ואם אתם פוליטיקאים זה אומר שאתם בוחרים צד. אני לא מקבל את זה שבטקס פרסי אופיר יקבל פרס סרט על הכיבוש. מצד שני, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה ואני יכול לא לקבל את זה שעושים טקס אלטרנטיבי". כך אמר המפיק בסרטון שפרסם השבוע.

הוא גם ציין את נושא הכרת הטוב ושאל "איפה הכרת הטוב שלכם?" שכן הטקס של משרד התרבות העניק 5 מועמדויות ל"בחורים טובים", בעוד שטקס פרסי אופיר התעלם מהסרט לחלוטין, על אף שהיה הכי נצפה בקולנוע בשנת 2022 וכן בשנת 2024.

התגובה לחלוקת: ביטול האודישנים

בעקבות המחלוקת בין המפיק יקי רייסנר לבמאי הסרט ארז תדמור, נשלחה הודעה לסוכנויות ולשחקנים על ביטול האודישנים. "סוכנות וסוכנים יקרים, האודישנים הפרונטליים ביום רביעי הקרוב לסרט 'בחורים טובים 3' – מבוטלים בעקבות עצירת השוק לכל הפרויקטים", נכתב בהודעה. גורמים בהפקה מסרו כי הסיבה היא חוסר הסכמה בין רייסנר לתדמור ואחרים סביב החרם.

תגובות בתעשייה: הלם ומחלוקת

גורם המעורה בפרטים הסביר: "יקי לא אהב את החרמת הטקס על ידי הבמאי והורה לעצור כרגע את המשך הליהוק וההפקה", כפי שפורסם ב-mako. השחקנים והסוכנים הופתעו מההחלטה הפתאומית, שפוגעת בתכנונים ובפרנסה. "אנשים מתכוננים, מתכננים לו"ז ואז זה. זו מכה. זו פרנסה", אמר הגורם.