חג החנוכה נגמר אמש (שני) עם עלייה של כ-10% במספר המתפללים בהר הבית בחנוכה ביחס לשנה שעברה. במנהלת הר הבית מדווחים כי 2,433 יהודים עלו למקום המקדש לתפילות שחרית מנחה והלל.
השיא הבולט נרשם בנר השביעי, ראש חודש טבת. קרוב לאלף יהודים עלו להתפלל באותו היום. המשטרה נערכה בכוחות אבטחה מתוגברים. היא אפשרה עליות גדולות במקביל. בעלייה לזכר הנער צור לבבי ז"ל, התקיימה עלייה קבוצתית של 100 יהודים ביחד.
בין העולים הרבים בחנוכה היו גם גם הרב דב ליאור, שקרא לעלות כהלכה ובנו הרב אלקנה ליאור, הרב ישראל אריאל, הרב בניהו ברונר, הרב יוסף אלבוים, הרב יהודה שלוש, הרב איל יעקובוביץ, הרב שמואל מורנו, הרב בראל שבח, הרב אורן דחבש, הרב מאור תורג'מן, הרב מאיר גולדמיניץ, דר' חגי בן ארצי. גם הקלריניסט חיליק פרנק עלה להתפלל בהר.
דרישת הר הבית גוברת ומתעצמת
סגן ראש הממשלה ושר המשפטים הגיע גם הוא לחזק את העולים, הדליק נר שמיני של חנוכה בשער עליית היהודים, ואף קרא להרחיב את שעות הפתיחה לרווחה. ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים: "אלפי העולים מוכיחים שוב ושוב שדרישת ההר גוברת ומתעצמת. עם ישראל חוזר להר ובזכות העולים אליו, הר הבית חוזר לעם ישראל. תודה לאלפי העולים ותודה למשטרת ישראל על פועלה הרב לאבטחת העליות ושמירת הבטחון והרוגע בהר".
ביום ראשון כאמור השר יריב לוין הדליק את הנר השמיני של חנוכה בשער עליית היהודים במעמד הרב שמשון אלבוים. השר לוין בירך על ההתקדמות החיובית במקום והוסיף כי הוא ממשיך לפעול לשיפור תנאי עליית היהודים: "אני מאוד מקווה שיעלה בידינו להמשיך להתקדם כפי שעשינו עד עכשיו, בפרט בעניין הרחבת שעות העלייה.
"זו הזדמנות להודות ולברך את משפחת אלבוים על המפעל המפואר שאתם מובילים כאן עם רבים אחרים ומביאה לחיזוק האחיזה שלנו באגן הקדוש ובהר הבית. הפעם אני כאן לראשונה גם בתור השר לענייני ירושלים ומסורת, אז זו לי זכות גדולה עוד יותר מכל שנה לבוא הנה".
מה דעתך בנושא?
אלקנה ליאור
הרב דוב ליאור לא רק קרא לעלות כהלכה זה פשיטא הוא קרא לעלות רק על פי המסלול במפה שהחזיק בידו אותה פירסם לעולים, כשהדגש בצד המערבי: להישאר בשביל ולא להתקרב לכיוון...
הרב דוב ליאור לא רק קרא לעלות כהלכה זה פשיטא הוא קרא לעלות רק על פי המסלול במפה שהחזיק בידו אותה פירסם לעולים, כשהדגש בצד המערבי: להישאר בשביל ולא להתקרב לכיוון המדרגות, בדיוק לא כמו התמונה בכתבה זו. שאר הרבנים ששמותיהם כאן שעלו לאו דווקא מקפידים על המסלול שלו ואין לשים אותם ברשימה אחת.המשך 14:34 23.12.2025
