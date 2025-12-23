סוהר שפעל כסוכן סמוי חשף ניסיונות שוחד לסוהרים, תמורת הכנסת חפצים אסורים לבית כלא בדרום והבאתם לאסירים פלילים

פעילות סמויה ומורכבת של ימ"ר נגב בשיתוף היחידה המרכזית של שירות בתי הסוהר הובילה אמש (שני) לחשיפת פרשיית שוחד וסיכול הברחה לבית כלא בדרום.

סוהר שהופעל כסוכן סמוי, קיבל פניות חוזרות ונשנות מאסירים פליליים להכניס עבורם חפצים אסורים אל בין כותלי הכלא תמורת כסף. במהלך המבצע שנערך אמש, תועד אזרח כשהוא נפגש עם הסוכן ומוסר לו את החפצים האסורים יחד עם כספי השוחד – סכום של כ-10,000 שקלים במזומן. בלשי המשטרה, שעקבו אחר המפגש, עצרו את החשוד מיד לאחר המסירה והוא נלקח לחקירה.

במקביל למעצר מחוץ לבית הסוהר, פשטו כוחות המשטרה ושב"ס על תאיהם של האסירים המעורבים וביצעו בהם חיפושים. בסיכומו של האירוע נעצרו שלושה חשודים – האזרח ושני אסירים – שהועברו להמשך חקירה בימ"ר נגב בחשד למתן שוחד וניסיון הברחה.