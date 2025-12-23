חג החנוכה האחרון גרם למפורסמים רבים לאחל לקהל היהודי שלהם חג שמח, אבל ברכה מרגשת במיוחד בולטת מעל כולן: פול מקרטני, ששיתף תמונת חנוכה שצילמה אשתו המנוחה

אגדת המוזיקה פול מקרטני שיתף פוסט מרגש באינסטגרם שלו. למול 4.9 מיליון העוקבים שלו, העלה הזמר תמונה של נר חנוכה אחד, וכתב: "חנוכה שמח ושליו לכם, פול".

התמונה צולמה על ידי אשתו לינדה איסטמן-מקרטני, שנפטרה לפני 27 שנים אחרי התמודדות עם סרטן. לינדה הייתה צלמת, והתמונה צולמה על ידה. הוא תייג גם את חשבון האינסטגרם שלה, אליו מועלות יצירות רבות שצילמה.

פול מקרטני היה חבר בלהקה המצליחה בכל הזמנים – הביטלס, כמובן. הוא התחתן עם לינדה איסטמן, צלמת ומוזיקאית ממוצא יהודי בשנת 1969. השניים הביאו לעולם שלושה ילדים, בנוסף לביתה מנישואים קודמים של לינדה, הת'ר.

נראה כי הנישואים לצלמת היהודייה קירבו את מקרטני ליהדות וחיבבו אותה עליו, וחג החנוכה נוסטלגי במיוחד עבורו, ומעורר געגועים לאשתו האהובה שהלכה לעולמה. זו לא הפעם הראשונה שמקרטני מאחל לעוקבים חנוכה שמח. בשנה שעברה הוא פרסם תמונה של חנוכייה דולקת בביתו, ושיתף אותה עם קהל העוקבים שלו.