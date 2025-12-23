פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום לתעבורה בירושלים כתב אישום נגד סהר בנארוש, נהג משאית, בגין גרימת מוות ברשלנות של החיילת יובל חקשור ז״ל באפריל האחרון.
על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם הגיע לבסיס ענתות כשהוא נוהג במשאית תומך עם מנוף, מבלי שהכניס דיסקית למכשיר הטכוגרף (כלי לתיעוד נתוני הנהיגה) כמו שחייב על פי החוק.
כשהגיע לבסיס, התבקש הנאשם לעצור לבידוק ראשוני ולהציג אישור כניסה בתוקף. כשהתברר כי אין בידו אישור כזה, ולאחר שהתבקש להסדירו, הונחה הנאשם על ידי החיילים להזיז את המשאית ממגרש הכניסה לשטח כורכר בצד ימין, על מנת שלא לעכב את הכניסה לבסיס. במהלך נסיעה זו, נהג הנאשם תוך אחיזה בהגה ביד אחת בלבד כאשר בידו השנייה החזיק טלפון סלולרי, וזאת מבלי לבחון את תנאי הדרך, מבלי שהסתכל לכיוון נסיעתו ומבלי לוודא שהדרך פנויה.
כתוצאה ממעשיו נפגעה יובל ז״ל שחצתה את הכביש בכיוון נסיעתו. היא נפצעה באורח קשה, פונתה לקבלת טיפול רפואי ולאחר שבועיים נקבע מותה. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של גרימת מוות ברשלנות, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, ונהיגה עם טכוגרף.
חדד יוסף
ממש קשה לעכל מות חיילת סתם ככה,ומה יחזיר אותה עכשיו אים יילך למאסר עולם הבחור הטיפש הזה,אני לא יודע מה לעשות איתו,אבל למען יראו וייראו אחרים צריך לגזור עונש מאסר...
ממש קשה לעכל מות חיילת סתם ככה,ומה יחזיר אותה עכשיו אים יילך למאסר עולם הבחור הטיפש הזה,אני לא יודע מה לעשות איתו,אבל למען יראו וייראו אחרים צריך לגזור עונש מאסר בפועל ארוך ולפרסם בציבור.המשך 13:09 23.12.2025
חדד יוסף
