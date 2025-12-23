אחרי ההתפתחויות הדרמטיות בפרשת היעלמות הילדה היימנוט קסאו, המשטרה מבקשת להאריך בעשרה ימים את מעצרו של החשוד במעורבות בפרשה

אחרי ההתפתחויות הדרמטיות בפרשת היעלמות הילדה היימנוט קסאו, המשטרה מבקשת היום (שלישי) להאריך בעשרה ימים את מעצרו של החשוד במעורבות בפרשה.

אמש פורסם כי חוקרי יחידת להב 433 יבקשו להאריך בשנית את מעצרו של החשוד בהיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, בת 11 מצפת, וכעת מתפרסם תוכן הבקשה.

על פי הדיווח אמש בחדשות 12 החשוד, כבן 60, מכחיש מכל וכל כי היה מעורב בחטיפתה או בהיעלמותה של קסאו. לטענתו, הוא מסר אליבי שלפיו בזמן היעלמותה של קסאו התגורר בכלל בבאר שבע. לפי שעה אין פריצת דרך בפרשה והחשדות נגד החשוד שנעצר בשבוע שעבר אף נחלשו.

גורם במשטרה צוטט בחדשות 12: "בני משפחתה של היימנוט מסרו מידע לגביו, והעניין נבדק על ידי החוקרים. חובתנו להפוך אבן על אבן כדי להגיע לחקר האמת. אנחנו עוברים על כל התיק ועל עדויות חדשות". הוא הוסיף כי "די מוזר ותמוה מבחינתנו שגבר בן 60 נכנס לביתה של ילדה בת 12.5. יש כאן הרבה שאלות. הגרסה שלו לא מתיישבת עם גרסת הילדה", .