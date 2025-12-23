ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שלישי) בזום בדיון על תרגיל ביטחוני. נתניהו השתתף מרחוק בגלל עדותו, אותה עצר לצורך התרגיל.
הבוקר פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעדות במשפטו, וביקש לקצר את העדות. הפעם ראש הממשלה ביקש הפסקה גדולה כדי להשתתף מרחוק בתרגיל של פריסת בתי חולים בצפון נגד מתקפת טילים גדולה.
השופטים נענו לבקשה והסכימו להקדים את הפסקת הצהריים, ראש הממשלה אמר: "יש היום תרגיל גדול מאוד של פריסת בתי חולים שדה בצפון, התרגיל האחרון נערך לפני 15 שנים".
אמש השופטים במשפט נתניהו דחו את בקשת הפרקליטות לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000, כך דווח ב'הארץ'. לדבריהם, "כפי שכבר קבענו, יש צורך בשמיעת עדי הגנה במקביל לשמיעת עדותו של מר נתניהו. קביעה זו בעינה עומדת". השופטים הוסיפו בהחלטתם כי קבעו בעבר "כי ככל שלמאשימה תהיה טענה כי אין מקום לשמוע עד כזה או אחר, בקשה זו תישקל לגופה. אך דברים אלה עומדים בעינם".
אלי
איך אומרים שהשופטים שמאלנים וכל מה שהם םעושים זה לטובת הנאשם? עוד דחיה ועוד עתירה שבוטלה... במקום להגן על האזרחים מפני ראש ממשלה שלכאורה פשע ולזררז את המשפט - נותנים...
איך אומרים שהשופטים שמאלנים וכל מה שהם םעושים זה לטובת הנאשם? עוד דחיה ועוד עתירה שבוטלה... במקום להגן על האזרחים מפני ראש ממשלה שלכאורה פשע ולזררז את המשפט - נותנים לו שוב ושוב לעכב. אותו הדבר בהרב מיארה שמשופ מה כולם צועקים שהיא שמאל - למרות הוכחות חותכות שהמשפט מפריע לעבודת רה"מ -כשהוא הצהיר שלא יפריע - היא לא מוציאה אותו לנבצרות זמנית - כמתחייב עליה בחוק. מדוע?!?! כולם מחפים על הנאשם - ואזרחי המדינה מקבלים מישהו שמפורר את הדמוקרטיה באמצעותםהמשך 14:39 23.12.2025
בוגד
ביבי אסף מרוואן של קטר בישראל20:54 23.12.2025
חורבן הבית הלאומי
ביבי אסרף מרוואן של קטאר בישראל20:54 23.12.2025
אלי
