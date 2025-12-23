ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בזום בדיון על תרגיל ביטחוני. נתניהו השתתף מרחוק בגלל עדותו, אותה עצר לצורך התרגיל | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שלישי) בזום בדיון על תרגיל ביטחוני. נתניהו השתתף מרחוק בגלל עדותו, אותה עצר לצורך התרגיל.

הבוקר פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעדות במשפטו, וביקש לקצר את העדות. הפעם ראש הממשלה ביקש הפסקה גדולה כדי להשתתף מרחוק בתרגיל של פריסת בתי חולים בצפון נגד מתקפת טילים גדולה.

השופטים נענו לבקשה והסכימו להקדים את הפסקת הצהריים, ראש הממשלה אמר: "יש היום תרגיל גדול מאוד של פריסת בתי חולים שדה בצפון, התרגיל האחרון נערך לפני 15 שנים".

אמש השופטים במשפט נתניהו דחו את בקשת הפרקליטות לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000, כך דווח ב'הארץ'. לדבריהם, "כפי שכבר קבענו, יש צורך בשמיעת עדי הגנה במקביל לשמיעת עדותו של מר נתניהו. קביעה זו בעינה עומדת". השופטים הוסיפו בהחלטתם כי קבעו בעבר "כי ככל שלמאשימה תהיה טענה כי אין מקום לשמוע עד כזה או אחר, בקשה זו תישקל לגופה. אך דברים אלה עומדים בעינם".