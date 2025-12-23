חדשות סרוגים | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 23.12.2025 / 12:09

לא רק שלוש נקודות בדרמה גדולה הייתה אמש, אלא גם רגע אחד בדקות הסיום צפוי להשפיע על הדרך של הקבוצה גם בעונה הבאה

מעבר לניצחון הדרמטי של בית"ר ירושלים אמש (שני) על מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, במועדון קיבלו ביממה האחרונה התפתחות משמעותית נוספת בגזרת הסגל. כוכב הקבוצה עומר אצילי ימשיך לעונה נוספת בבית״ר ירושלים, לאחר שהופעלה האופציה להארכת חוזהו. בהסכם ההתקשרות בין הצדדים נכללה מראש אופציה לעונה נוספת, אשר מימושה הותנה בעמידה ביעדים מקצועיים שנקבעו בתחילת העונה. בין היתר, הוגדר רף של מעורבות בשערים, שערים ובישולים, בכל המסגרות בהן משתתפת הקבוצה. במהלך המשחק מול מכבי חיפה, כבש אצילי שער מהנקודה הלבנה בדקה ה־79, שער שהביא אותו ליעד שסוכם בחוזה. בעקבות זאת, הופעלה האופציה באופן אוטומטי, ובית״ר ירושלים מימשה את זכותה להאריך את ההתקשרות לעונה נוספת. מאז פתיחת עונת 2025/26, אצילי מעורב ב־18 שערים בכל המסגרות, נתון שהציב אותו כאחד השחקנים המשפיעים בסגל הבית״רי העונה. במועדון רואים בהמשך דרכו נדבך מרכזי בתכנון המקצועי להמשך, לצד המשך המאבקים בצמרת הליגה והשתתפות במסגרת משחקי הגביע.

תגיות: בית"ר ירושלים, ירדן שועה, מכבי חיפה, עומר אצילי