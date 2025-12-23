אחרי שבועות של ביקורות קשות נגד מיכל הקטנה ופער הגילאים בינה לבין יהודה בוחבוט, איתו היא יוצאת, יוצא להגנתה באופן לא צפוי הרב רונן שאולוב. "תתעסקו בחיים שלכם"

בשבועות האחרונים, הרשת סוערת סביב כוכבת הילדים מיכל הקטנה אשר יוצאת עם שחקן שצעיר ממנה בכמעט 20 שנה. מי שנחלץ להגנתה, באופן לא צפוי, הוא הרב רונן שאולוב. בסרטון שעלה לרשתות החברתיות, מתוך אחד השיעורים שלו, מגן הרב על מיכל הקטנה וקורא למגיבים: "אנשים איבדו בושה. כל היום שופטים, מתעסקים בחיים של אחרים. תתעסק בחיים שלך".

הגנה מכיוון לא צפוי

בעמודי האינסטגרם והטיקטוק של הרב רונן שאולוב יש למעלה מ-150 אלף עוקבים. סרטונים מתוך השיעורים של הרב מועלים לעמודים ומקבלים צפיות רבות. בסרטון האחרון שעלה לעמודים, דן הרב בנושא מפתיע למדי: סערת מיכל הקטנה.

בשבועות האחרונים החלה לצאת כוכבת הילדים עם שחקן שצעיר ממנה בכמעט 20 שנה. הביקורות והתגובות בנושא הן אינסופיות, כאשר עמודי הבידור והרכילות רק מלבים את האש יותר ויותר. מי שנחלץ להגנתה באופן מפתיע הוא הרב שאולוב.

"אנשים משוגעים? משועממים?"

"יש איזו מישהי ברשת שכולם מדברים עליה עכשיו: איך היא, בגיל שלה, הולכת עם בחור צעיר ממנה, ואיך היא מרשה לעצמה, ואיך היא הולכת כמו שהיא הולכת, ואיך היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת", פתח הרב, מבלי להזכיר את הכוכבת מפורשות.

הוא מתאר את התגובות לנושא. 'ראית עם מי היא הולכת? ראית איך היא מתנהגת? ראית איך היא רוקדת? ראית, ראית, ראית, שמעת, ראית…' כל היום אנשים: 'ראית? שמעת?' על מה קורה אצל אחרים".

"תגידו לי, מה, אנשים משוגעים? מה, אנשים משועממים?" קרא הרב. "עד כדי כך רע לכם בחיים שאתם מתעסקים במי הולך עם מי ובכמה היא יותר גדולה ממנו? מה אכפת לך עם מי היא הולכת? איך היא רוקדת? מה היא עושה? מה אכפת לך? 'לא, אבל תראה איך היא מתנהגת'. מה, זה שלך? מה אכפת לך?"

גירושים כואבים

הוא נלחץ להגנתה, שכן כזכור מיכל הקטנה עברה גירושים לא פשוטים לפני שנה, אחרי שהביאה לעולם יחד עם בעלה שישה ילדים. "אתה יודע מה היא עברה? גם ככה בן אדם עבר מה שעבר, גם ככה עבר גירושים קשים, גם ככה עבר רגעים לא קלים. עוד יותר לגמור אותו? אתה כל כך אכפת לך ממנו – לך תעזור לו, לך תייעץ לו, לך תכוון אותו. אתה כותב פוסטים, אתה כותב תגובות, אתה יותר משפיל אותו. מה נהיינו?"

"היום אנשים איבדו בושה. היום אנשים כל היום שופטים אחרים, מתעסקים בחיים של אחרים. תתעסק בחיים שלך. יום אחד אתה יודע מה יקרה לך ולגורל שלך? לאיפה אתה תגיע?" ממשיך הרב. "אבל זה היום אנשים. הם שופטים, הם קוטלים. הם מרססים כאילו עומדים מולם ג'וקים ולא אנשים".

הרב מזהיר – חזרנו לשישי באוקטובר

"חזרנו להיות יותר גרועים משהיינו בשישי באוקטובר 2023", מזהיר הרב. "ואם מישהו חושב שלא תבוא צרה צרורה חדשה, טועה. תבוא, עד שנירגע. אם נרגע – ואם לא נירגע, הוא לא ירגע. כי אנחנו פה לא נרגעים. אולי לשבוע, שבועיים, אולי גג לחודש. מה זה? אנשים חולים, מתעסקים במה שלא שייך להם".

"מה אתם יודעים מה האחרים עוברים?" נוזף שוב הרב רונן שאולוב. "תתעסק בשלך. מה חסר לך? תתעסקו בחיים שלכם. תתעסקו רק במה נכון לכם וטוב לכם. תתעסקו באיך לשפר לעצמכם את עצמכם. תחפשו להתעסק במה ששייך לי ונכון לי".

הרב מסיים כך: "אומר ה'חובת הלבבות': מי שמתעסק בחיים של אחרים – יש בו גאווה. ומי שמתעסק רק בעצמו – סימן שיש בו ענווה. אתה מתעסק בחיים שלו ושלו ושלו – אתה גאוותן. תתעסק בחיים שלך, אתה ענוותן".