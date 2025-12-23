התאומות נוי והדר הסעירו את הרשת כשהכריזו שלדעתן אין זה תפקידו של הבעל לקום לילדים בלילה, או בכלל לעזור עם הילדים בבית. "אנחנו חושבות בכנות שזה לא התפקיד שלהם"

התאומות נוי והדר מפעילות חשבון אינסטגרם משותף של 350 אלף עוקבים. במהלך סשן "שאלות ותשובות" בסטורי שלהן, נשאלו על העזרה מבני זוגן. הן הכריזו כי לדעתן אין זה התפקיד של הבעל לעזור או לקום לילדים. "יש מלא שלא מסכימות איתנו", הבהירו.

התאומות נוי והדר קרקו עושות הכל ביחד. הן שיחקו ופרצו יחד בתור ילדות, ואז גם התארסו, התחתנו, והביאו ילדים במקביל. אז כמובן שגם את חשבון האינסטגרם שלהן הם מפעילות יחד, ואף עונות תשובות מתואמות לעוקבות.

אחרי רצף סטוריז בנושאי הורות, פתחו התאומות תיבה לשיתופים ושאלות מצד הקהל שלהן. כשנשאלו "הבעלים שלכן לא מציעים לעזור מידי פעם?" ענו התאומות: "אנחנו בגישה שזה לא התפקיד שלהם. הם לא צריכים לחזור מיום עבודה ולהאכיל או להרדים".

הדבר כמובן לא מתאפשר בלי עזרה חלופית. "ובגלל זה אנחנו גם נעזרות המון במטפלת\בייביסיטר. ועדיין הילד צריך את אמא שלו ולא אף אחת אחרת. אז גם כשיש עזרה – אנחנו בפעולה ללא ספק". הם הוסיפו: "יש מלא שלא מסכימות איתנו, ואצלן הבעל לוקח חלק ועוזר וזה מהמם ומוערך מאוד".

בשאלה נוספת, כתבה אחת העוקבות: "הבעלים שלכן קמו לילדים בלילה?" והתאומות השיבו: "לא, כי אנחנו מניקות, אז אין להם למה לקום לילדים… ובכללי אנחנו לא היינו רוצות שהם יקומו לילדים. אנחנו חושבות בכנות שזה לא התפקיד שלהם".

"לא ציפינו לתגובות כאלה קיצוניות"

לאחר פרסום הדברים, התאומות קיבלו תגובות רבות, בניהן גם תגובות ביקורת. השתיים עשו סרטון תגובה חדש ובו הגיבו באופן מרוכז לכל הביקורת שקיבלו. "ממתי זה לא בסדר לתת לבעל לישון ולקום כשהילד שלך צריך אותך?" פתחה נוי. "אתמול סיפרנו לכן שאנחנו אלה שקמות לילדים בלילה והבעלים שלנו ממשיכים לישון".

"המון כתבו לנו שזה ממש בסדר", המשיכה הדר, "ויש כאלה שגם יצאו נגדנו ואמרו לנו, 'איך זה יכול להיות שבעלך לא קם בלילה?'"

"בתחושה שלי כשילד קם הוא זקוק לאמא שלו", אומרת נוי. "יש באמא משהו שאין באבא". "אני סחבתי את הילד תשעה חודשים", אומרת הדר. "אני האמא שלו. אני מניקה אותו. מה בעלי יעשה? יקום יחזיק לי את היד בלילה? נו בחיאת שימשיך לישון".

"לא ציפינו לתגובות כאלה קיצוניות", הודתה נוי. "אצלנו הבעלים לא קמים בלילה. אנחנו קמות, ואנחנו בוחרות לקום. ויותר מזה זה גם התפקיד שלנו".

"כל אלה שכתבו לי שזה מוריד מערכי שאני רק קמה בלילה ובעלי ממשיך לישון", פנתה הדר לעוקבות, "בואו רגע לא נתבלבל. אני מרגישה שאני הרבה יותר עם ערך ועם מהות כשאני קמה בלילה. ובסוף אני נותנת לבן אדם שאני הכי אוהבת בעולם להמשיך לישון".

"כל אחת יודעת מה נכון לה, מה הגבולות של הבעל, מה היכולות של הבעל, מה האופי של הבעל. כל אחת תעשה מה שמתאים לה, מה שנכון לה", סיכמה נוי.