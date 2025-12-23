אחרי הפינוי בגבעת ענות בהר חברון בעקבות החלטת רה"מ, לימור סון הר מלך תוקפת את הפינוי: מי שמרשה לעצמו להרוס חייב לדעת שזה לא יעבור בשתיקה"

אחרי הפינוי הלילה (בין שני לשלישי) בגבעת ענות בהר חברון בעקבות החלטת רה"מ, חברת הכנסת מעוצמה יהודית לימור סון הר מלך תוקפת את הפינוי: "י שמרשה לעצמו להרוס חייב לדעת שזה לא יעבור בשתיקה".

דבריה המלאים: "גבעת בית ענות היא חלוץ לפני המחנה. לאחרונה ביקרתי שם וראיתי במו עיניי כיצד היא מהווה את המחסום בפני ההתפשטות לפני הכפר חלחול ושומרת על ציר העוקפים וכיצד היא מהווה נקודה משמעותית בתוך הרצף החדש שנבנה בין גוש עציון לחברון. ההרס במקום הלילה הוא מגונה וחמור".

"הגיע הזמן שיבינו: ההתיישבות היא הפתרון, לא הבעיה. מי שמרשה לעצמו להרוס חייב לדעת שזה לא יעבור בשתיקה. הגיע הזמן להפסיק את המרדף אחרי המתיישבים ולהתחיל להילחם באויב האמיתי שגונב לנו את האדמה בכל יום. מחבקת את המשפחות והגיבורים בבית ענות. אנחנו איתכם, עד לניצחון ולבניין הארץ כולה!", סיימה לימור סון הר מלך.

כזכור כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי פשטו הלילה על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו כליל את בתי המקום. על פי המנהל האזרחי מדובר בקרקע פלסטינית פרטית.