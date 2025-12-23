אחרי הפינוי הלילה (בין שני לשלישי) בגבעת ענות בהר חברון בעקבות החלטת רה"מ, חברת הכנסת מעוצמה יהודית לימור סון הר מלך תוקפת את הפינוי: "י שמרשה לעצמו להרוס חייב לדעת שזה לא יעבור בשתיקה".
דבריה המלאים: "גבעת בית ענות היא חלוץ לפני המחנה. לאחרונה ביקרתי שם וראיתי במו עיניי כיצד היא מהווה את המחסום בפני ההתפשטות לפני הכפר חלחול ושומרת על ציר העוקפים וכיצד היא מהווה נקודה משמעותית בתוך הרצף החדש שנבנה בין גוש עציון לחברון. ההרס במקום הלילה הוא מגונה וחמור".
"הגיע הזמן שיבינו: ההתיישבות היא הפתרון, לא הבעיה. מי שמרשה לעצמו להרוס חייב לדעת שזה לא יעבור בשתיקה. הגיע הזמן להפסיק את המרדף אחרי המתיישבים ולהתחיל להילחם באויב האמיתי שגונב לנו את האדמה בכל יום. מחבקת את המשפחות והגיבורים בבית ענות. אנחנו איתכם, עד לניצחון ולבניין הארץ כולה!", סיימה לימור סון הר מלך.
כזכור כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי פשטו הלילה על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו כליל את בתי המקום. על פי המנהל האזרחי מדובר בקרקע פלסטינית פרטית.
לדעתי
מדוע זה צריך לעניין אותי שהטורקים או מי שזה לא יהיה, העניקו בעלות על קרקע, שלא הייתה שייכת להם,? המדינה יכולה לפצות את הפלשתינים על ערך הקרקע, אבל בוודאי שלא...
מדוע זה צריך לעניין אותי שהטורקים או מי שזה לא יהיה, העניקו בעלות על קרקע, שלא הייתה שייכת להם,? המדינה יכולה לפצות את הפלשתינים על ערך הקרקע, אבל בוודאי שלא לתת לגיטימציה לכביכול בעלות עליה.המשך 12:12 23.12.2025
בנימין
ומה תעשי חברת הכנסת לימור אסון הר מלך? מה? תצעקי בערוץ 14 ? יופי מחיאות כפיים12:45 23.12.2025
לוחם
עד שלא נעיף את החלאה השמאלני הזה ביבי הגמד , ישראל תישאר בדיחה. איש קטן וכנוע שמוביל עם מפואר. החלאה הזה בזבז לנו 20 שנה.13:25 23.12.2025
