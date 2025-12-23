אחרי הראיון אמש (שני) של אלי פלדשטיין, מרב מיכאלי קוראת ליועמ"שית לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לא יכול להיות שעד היום ראש הממשלה לא נחקר באזהרה"
דבריה המלאים: "היועצת המשפטית לממשלה חייבת להורות למשטרה לחקור באזהרה את ראש הממשלה בפרשת קטרגייט. לא יכול להיות שעד היום ראש הממשלה לא נחקר באזהרה אחרי שנחשף שיועציו הקרובים ביותר עבדו למען קטאר במשך שנים".
כזכור אמש פורסם הראיון לתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11 בה אמר פלדשטיין כי ראש הסגל צחי ברוורמן הזעיק אותו בלילה לקריה והודיע לו על חקירה המתנהלת במערך ביטחון המידע בצה"ל, "המגיעה עד ללשכת ראש הממשלה". לדברי פלדשטיין, ברוורמן טען בשיחתם כי הוא יכול "לכבות את זה".
את הראיון פלדשטיין פתח בתיאור שיחה בהולה שנערכה באישון לילה, בחניון מינוס 4 של הקריה, שאליה זומן על ידי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן. לדבריו, ברוורמן פנה אליו לאחר שהבין כי מתנהלת חקירה רגישה במחלקת ביטחון מידע בצה״ל – חקירה שעלולה, להבנתו, להגיע עד לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה, כך מספר פלדשטיין, אמר לו ברוורמן כי ביכולתו "לכבות את זה" ואף לשבש את החקירה.
פלדשטיין מתאר כיצד ברוורמן שאל אותו האם הוא מכיר גורמים המעורבים בפרשה, הציג בפניו שמות של נחקרים עתידיים וביקש לדעת אם יש להם קשר אליו, או ללשכה. פלדשטיין מתאר כיצד עדכן לאחר מכן את יונתן אוריך בשיחה החריגה, ובהבנה שהחקירה בצה״ל מתקרבת עמוק אל תוך לשכת ראש הממשלה. לימים, כשנעצר בפרשת המסמך, טוען פלדשטיין, שהבין את הקשר לאותה שיחה לילית בחניון מינוס ארבע בקריה בתל אביב.
א
מיכאלי, האנטי ציונית שידידיה הם מרץ והמשותפת... פונה ליועמשית שצריכה לעמוד לדין על עבירותיה הפליליות בפרשת שדה תימן שבה היא ממשיכה לטטיח עם סוכניה במשטרה!!..09:43 23.12.2025
א
לפיד בהיותו שר חוץ בתקופת המונדיאל סידר טיסות ישירות לב כ י רי ם לקטאר, ונפגש בפריז עם גורם קטארי!!09:50 23.12.2025
א
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!!09:49 23.12.2025
א
ר ו נ ן ב ר עצמו המליץ שקטאר תעביר כסף לעזה, כי, ציטוט:"הכסף בולם טרור ומונע הסלמות"!! ודרש שקטאר תיקח חלק מרכזי במשא...
ר ו נ ן ב ר עצמו המליץ שקטאר תעביר כסף לעזה, כי, ציטוט:"הכסף בולם טרור ומונע הסלמות"!! ודרש שקטאר תיקח חלק מרכזי במשא ומתן על החטופים!!!המשך 09:49 23.12.2025
א
השמאל הרקוב - ביטחוניסטים רבים מהשמאל עשו עסקים עם קטאר!!09:48 23.12.2025
א
רקובה אנטי ציונית!ביגוד מוחלט לנתניהו שהציל את המדינה מהטבח והמלחמה קיומית שהמחנה של הרקובה הביא על המדינה - אין סוף בכירים בשמאל שיתפו פעולה עם קטאר במשך שנים!09:48 23.12.2025
א
גנץ ניסה ב 2016 להתעשר ולמכור לקטאר טכנולוגיות סייבר התקפיות מהמימד החמישי - וללא כל אישור ביטחוני!!09:47 23.12.2025
איתי
תגידו, כל מי שמגיב כאן. אין לכם שום ביקורת על מה שנעשה בשלטון מאז 7.10? כל הזמן מחפשים אשמים חוץ מאלה שנמצאים בשלטון 3 שנים ומאז החיים של כולנו נהפכו...
תגידו, כל מי שמגיב כאן. אין לכם שום ביקורת על מה שנעשה בשלטון מאז 7.10? כל הזמן מחפשים אשמים חוץ מאלה שנמצאים בשלטון 3 שנים ומאז החיים של כולנו נהפכו לגיהנום. בגלל לפיד? גנץ? מיכאלי? שמאל? בחייאת. אין לכם טיפה של תפיסה ביקורתית על המחנה שלכם? רק להגיד אכלו לי שתו לי כל הזמן, בזמן שמי שאוכל ושותה לכם נמצא בשלטון כל הזמן והורס כל חלקה טובה?המשך 11:04 23.12.2025
שירי מנתניה
צודקת, מתבקש ביותר!!!12:14 23.12.2025
שירי מנתניה
צודקת, מתבקש ביותר!!!12:14 23.12.2025
