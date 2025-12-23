אחרי הראיון של אלי פלדשטיין, מרב מיכאלי קוראת ליועמ"שית לחקור את נתניהו: "לא יכול להיות שעד היום ראש הממשלה לא נחקר באזהרה"

דבריה המלאים: "היועצת המשפטית לממשלה חייבת להורות למשטרה לחקור באזהרה את ראש הממשלה בפרשת קטרגייט. לא יכול להיות שעד היום ראש הממשלה לא נחקר באזהרה אחרי שנחשף שיועציו הקרובים ביותר עבדו למען קטאר במשך שנים".

כזכור אמש פורסם הראיון לתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11 בה אמר פלדשטיין כי ראש הסגל צחי ברוורמן הזעיק אותו בלילה לקריה והודיע לו על חקירה המתנהלת במערך ביטחון המידע בצה"ל, "המגיעה עד ללשכת ראש הממשלה". לדברי פלדשטיין, ברוורמן טען בשיחתם כי הוא יכול "לכבות את זה".

את הראיון פלדשטיין פתח בתיאור שיחה בהולה שנערכה באישון לילה, בחניון מינוס 4 של הקריה, שאליה זומן על ידי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן. לדבריו, ברוורמן פנה אליו לאחר שהבין כי מתנהלת חקירה רגישה במחלקת ביטחון מידע בצה״ל – חקירה שעלולה, להבנתו, להגיע עד לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה, כך מספר פלדשטיין, אמר לו ברוורמן כי ביכולתו "לכבות את זה" ואף לשבש את החקירה.

פלדשטיין מתאר כיצד ברוורמן שאל אותו האם הוא מכיר גורמים המעורבים בפרשה, הציג בפניו שמות של נחקרים עתידיים וביקש לדעת אם יש להם קשר אליו, או ללשכה. פלדשטיין מתאר כיצד עדכן לאחר מכן את יונתן אוריך בשיחה החריגה, ובהבנה שהחקירה בצה״ל מתקרבת עמוק אל תוך לשכת ראש הממשלה. לימים, כשנעצר בפרשת המסמך, טוען פלדשטיין, שהבין את הקשר לאותה שיחה לילית בחניון מינוס ארבע בקריה בתל אביב.