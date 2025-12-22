השירות המטאורולוגי מסכם את סוף השבוע האחרון ואת תחילת השבוע הנוכחי, ושופך אור על איך ייראו הימים הקרובים: "אנו לקראת תקופה חורפית ממושכת"

בהודעה שפרסם לפני זמן קצר, נכתב, בין היתר: "גשם ירד ממחר (שלישי) משעות הבוקר המאוחרות ועד לערב, מצפון הארץ ועד לחוף המרכזי והשפלה. לקראת שעות הצהריים הגשמים ירדו גם בעוצמות חזקות כאשר המוקד של הגשמים החזקים צפוי להיות מאזור גוש דן והשרון דרך נתניה וחדרה ועד חוף כרמל, עם צפי להצפות עירוניות באזורים אלה".

על פי ההודעה: "ברביעי וחמישי לא צפוי גשם, אבל לקראת סוף השבוע הגשם יחזור ביתר שאת והפעם אף בפריסה נרחבת, מהצפון עד לנגב. בשבת כבר צפוי להיות גשום".

"אנו בפתחה של תקופה חורפית ממושכת אשר תגיע בכמה גלים, מסוף השבוע ועד לסוף החודש/השנה האזרחית לפחות", נכתב.