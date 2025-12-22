חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד נאמה הערב מעל דוכן הכנסת, בדיון הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. לדבריה התפרץ חבר הכנסת ווליד טאהא שקרא לה לרדת מהדוכן. היא מצידה השיבה לו: "יאללה תגיד לאחותך. את זה תגיד לאחותך. שאחותך תרד".

