חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד נאמה הערב מעל דוכן הכנסת, בדיון הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. לדבריה התפרץ חבר הכנסת ווליד טאהא שקרא לה לרדת מהדוכן. היא מצידה השיבה לו: "יאללה תגיד לאחותך. את זה תגיד לאחותך. שאחותך תרד".
רקובה מהמסד ועד הטפחות ....
חזיר גם עם נזם זהב נשאר חזיר ... ובהמה גם עם תואר "חברת כנסת" נשארת בהמה ..23:34 22.12.2025
צבי משה
בתגובה ל: רקובה מהמסד ועד הטפחות ....
איך לא הצליחו עדיין להדיח את העברינית המפוחלצת טלי מהכנסת. אלה הם נבחרים ישראל💩23:40 22.12.2025
אזרח
בתגובה ל: רקובה מהמסד ועד הטפחות ....
אבא שלך חזיר חתיכת כלב04:38 23.12.2025
מיקי
בושה ,אני לא מרשה לנכדים שלי ליראות את ערוץ הכנסת ,טוב יש לי כדור נגד בחילות,ומה עים כאב ראש זה לא עוזר אז אני עובר לערוץ אחר,00:16 23.12.2025
מגבש
תגובה בהחלט ראויה לוואליד טאהה. שאחותו תרד !00:13 23.12.2025
איציק דבוש
בזיון גדול שזה מתנהל בכנסת ישראל.01:41 23.12.2025
