אלי פלדשטיין, הנאשם במסגרת פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה, כי ראש הסגל צחי ברוורמן הזעיק אותו בלילה לקריה והודיע לו על חקירה המתנהלת במערך ביטחון המידע בצה"ל, "המגיעה עד ללשכת ראש הממשלה". לדברי פלדשטיין, ברוורמן טען בשיחתם כי הוא יכול "לכבות את זה".

את הדברים הללו אמר פדלשטיין בריאיון לתוכנית "יהיה טוב" ששודרה הערב (שני) בכאן 11. פלדשטיין פותח בתיאור שיחה בהולה שנערכה באישון לילה, בחניון מינוס 4 של הקריה, שאליה זומן על ידי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן.

לדבריו, ברוורמן פנה אליו לאחר שהבין כי מתנהלת חקירה רגישה במחלקת ביטחון מידע בצה״ל – חקירה שעלולה, להבנתו, להגיע עד לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה, כך מספר פלדשטיין, אמר לו ברוורמן כי ביכולתו "לכבות את זה" ואף לשבש את החקירה.

פלדשטיין מתאר כיצד ברוורמן שאל אותו האם הוא מכיר גורמים המעורבים בפרשה, הציג בפניו שמות של נחקרים עתידיים וביקש לדעת אם יש להם קשר אליו, או ללשכה. פלדשטיין מתאר כיצד עדכן לאחר מכן את יונתן אוריך בשיחה החריגה, ובהבנה שהחקירה בצה״ל מתקרבת עמוק אל תוך לשכת ראש הממשלה. לימים, כשנעצר בפרשת המסמך, טוען פלדשטיין, שהבין את הקשר לאותה שיחה לילית בחניון מינוס ארבע בקריה בתל אביב.

פדלשטיין גם הסביר מדוע לא קיבל סיווג ביטחוני: "עישנתי ג’וינט". כך הוצע לו להמשיך לעבוד בלשכה כ"עובד עצמאי". פלדשטיין קיבל את התשלום משרוליק איינהורן שהוציא חשבונית לגיל בירגר, אדם שלא הכיר קודם לכן. לדבריו לא ידע שבירגר הוא שליח של ג’יי פוטליק, שפועל מטעם קטאר: "לא ידעתי שאני מקבל כסף מהקטארים… הייתי טמבל ותמים", ומספר שלא שאל שאלות מחשש לאבד את מקום עבודתו – אותו ראה כפסגת הקריירה שלו.