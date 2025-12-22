באירוע הלאומי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון אמר נשיא המדינה יצחק הרצוג כי מדובר במפעל המחבר בין שורשי העם היהודי לבין קהילות חיות בהווה, והדגיש את הצורך בשמירה על אחדות ישראל

האירוע הלאומי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון התקיים הערב, שני, בהיכל התרבות באריאל, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, שרים, חברי כנסת וראשי רשויות. האירוע נערך במלאת חמישה עשורים להסכם סבסטיה, שנחשב לאבן דרך בתנופת ההתיישבות בשומרון.

במעמד השתתפו בין היתר ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שרת התחבורה מירי רגב, שר המורשת עמיחי אליהו, ח"כ יולי אדלשטיין וראשי רשויות מהאזור. מוקדם יותר השתתף שר התפוצות עמיחי שקלי באירוע ייעודי לנוער השומרון.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בנאומו: “המעמד הזה מלמד על ההכרה בחשיבותה ובנחיצותה של פעולת ההתיישבות בכל רחבי הארץ, זו שהחלה מאז ראשית הציונות ועד ימינו אנו”. עוד הוסיף: “אי אפשר שלא לחוש את החיבור העמוק שיש בחבל הארץ הזה, בין עבר מפואר ובין ההווה, של בית לרבבות”. הרצוג הדגיש גם את הצורך בלכידות פנימית ואמר: “אנחנו עומדים כאן היום ומצהירים, אף אויב לא יערער את נצח ישראל, ואסור שבתוכנו יערער על אחדות ישראל”.

בהמשך דבריו התייחס הנשיא למשמעות החברתית של ההתיישבות: “לא רק בתים ותשתיות, אלא חברה, קהילות, תחושת שליחות, אחריות וערבות הדדית”. הוא ציטט מדברי סבו, הרב הראשי הראשון לישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ״ל, שאמר כי “ארץ האבות העתיקה של היהודים נבנית מחדש בעזרת המאמץ המאוחד של בניה”.

במהלך הערב הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של חנן פורת ז"ל, העוסק בראשית ימי ההתיישבות. כמו כן הוקרנו סרטים תיעודיים על ניסיונות העלייה לסבסטיה ועל פרויקט תיעוד ותיקי ההתיישבות. את החלק האמנותי ליוותה הופעה של שולי רנד.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בנאומו:“חמישים שנה להתיישבות המפוארת בשומרון, היינו כחולמים”. לדבריו, “האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של חלוצי גרעין אלון מורה וחלוצי גוש אמונים, הביאו אותנו לראות בעיניים את התגשמות הנבואות”. עוד הוסיף: “מכוח החלוצים אנחנו פועלים להפוך את השומרון למרכז הארץ, לא רק בהיסטוריה ולא רק בטופוגרפיה, אלא גם בהתיישבות בגודל ובעוצמה”.

בסיום דבריו אמר דגן: “מתוך מסירות הנפש של המייסדים, התושבים והנוער, נגיע בעזרת השם לקומה הבאה, ריבונות מלאה ביהודה ושומרון, לב מדינת ישראל”. האירוע נחתם בדברי תפילה לשלום חיילי צה״ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולנחמה למשפחות השכולות.