יועץ התקשורת יונתן אוריך פרסם הערב (שני) ציוצים ברשת X, שבהם התייחס להתנהלות סביב פרסומים תקשורתיים הנוגעים לאלי פלדשטיין ולגורמים בסביבת ראש הממשלה.
בציוץ כתב אוריך: "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קאטר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים, הוא היה עף מהחלון".
בהמשך הוסיף והתייחס לאופן הסיקור התקשורתי:"אותם אלה שקנו לקראת פלדשטיין יכולים בהחלט לפחות ארבע מהדורות מקביל באותו סיפור ממוחזר". עוד כתב:"כמו שנאמר, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה".
פלדשטיין מצידו לא נשאר חייב והגיב: "אתה לא חזק בהבנת הנקרא. לא ידעתי ואף אחד לא ידע. זה שקיבלת כמה תגובות משמאלנים לא אומר שאתה צריך להכות בי רק כדי לקבל מעט לייקים"
כל מה שקשור במושחת ובסביבתו, זה לא פחות מהמחלה הסופנית של עם ישראל !! אפילו סרטן זה קטן לידם .... אינשאללה שהקארמה תפרק אותם לחלקים- אין להם מקום בנינו
