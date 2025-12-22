נתניהו חתם את הפסגה המשולשת בירושלים והצהיר כי שיתוף הפעולה בין ישראל, יוון וקפריסין יעמיק בתחומי הביטחון, האנרגיה והטכנולוגיה, כחזית יציבות אזורית מול טרור ואיומים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם הערב (שני) את הפסגה המדינית המשולשת בירושלים בהשתתפות נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס וראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, והצהיר כי שיתוף הפעולה בין שלוש המדינות צפוי להעמיק ולהתרחב בשנים הקרובות, בתחומי הביטחון, האנרגיה, הכלכלה והטכנולוגיה.

“זו לא הפגישה הראשונה שלנו, אלא העשירית,” אמר נתניהו בפתח דבריו, “אבל בעיניי זו הפגישה המשמעותית ביותר”. לדבריו, מאז הפגישה הקודמת, שהתקיימה זמן קצר לפני טבח ה־7 באוקטובר, התחדדה ההבנה כי היציבות האזורית אינה מובטחת: “הטרור הזכיר לנו שעוצמה, בהירות ושיתוף פעולה אינם אופציה – הם הכרח”.

נתניהו הדגיש כי המזרח התיכון ומזרח הים התיכון “נבחנים כעת על ידי תוקפנות, טרור וחוסר יציבות”, וציין כי “השותפות שלנו מעניקה עוצמה, בהירות ושיתוף פעולה – שיגברו על הכאוס”.

במוקד הדיונים עמד קידום מיזם IMEC, המסדרון הכלכלי הודו–המזרח התיכון–אירופה. “זהו רעיון שהוצג בעבר, אך כעת עלינו להפוך אותו למציאות,” אמר נתניהו. לדבריו, מדובר במערך תשתיות רחב הכולל חיבורי ים, רכבות, צינורות אנרגיה ותשתיות חשמל, שיחברו בין אסיה לאירופה דרך ישראל, קפריסין ויוון. “זהו השלד של מסדרון IMEC, ואנו מתכוונים לקדם אותו הלכה למעשה”.

עוד סוכם על העמקת שיתופי פעולה בתחומי הבינה המלאכותית, הסייבר והמחקר המתקדם. “ישראל היא כבר היום מובילה עולמית בטכנולוגיה, וביחד עם יוון וקפריסין נעצב את עתיד האזור בטכנולוגיות החדשות והמתקדמות ביותר”, אמר ראש הממשלה.

בהיבט הביטחוני הדגיש נתניהו כי שלוש המדינות יעמיקו את שיתוף הפעולה ההגנתי. “האיומים שאנו מתמודדים עמם הם אמיתיים,” אמר, והוסיף: “ביחד אנו מגינים לא רק על מדינותינו, אלא גם על נתיבי שיט חיוניים ותשתיות קריטיות שעליהן נשענת הכלכלה העולמית”.

ראש הממשלה חזר על מחויבות ישראל להרחבת הסכמי אברהם, הביע תמיכה בריבונות לבנון “שבה מוסדות מדינה לגיטימיים מחזיקים בכוח – ולא מיליציות טרור”, וקרא להשבתו המיידית של החטוף הישראלי המוחזק בידי חמאס: “זה מנוגד לדיני המלחמה, ויש לשים לכך קץ”.