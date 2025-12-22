בממשל האמריקאי מיישרים קו עם ישראל בנוגע לחששות בירושלים, אך קיימת מחלוקת בין הצדדים בנוגע לעיתוי. בארה"ב מעריכים כי פניה של איראן כרגע אינם לעימות

בממשל האמריקני לא מקלים ראש בחששות של ישראל ממתקפת פתע של איראן, אך מעריכים כי הרגע שבו איראן תהפוך שוב לאיום בליסטי עוד רחוק.

על פי הדיווח של עמיחי שטיין בערוץ i24NEWS, ההערכה בארה"ב בשלב זה היא שלאיראנים אין אינטרס לפתוח במערכה. עם זאת, יש הבנה בממשל טראמפ ללחץ הישראלי ממתקפת פתע נוספת, בין היתר בגלל ההפתעה של מתקפת השבעה באוקטובר.

