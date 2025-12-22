הזמרת, שהשתתפה בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון וליוותה את רותם כהן במשך שנים, מאושפזת במצב רפואי קריטי לאחר ניתוח שעברה בארצות הברית, והימים הקרובים מוגדרים מכריעים למצבה

עולם המוזיקה בישראל עודכן היום (שני) כי הזמרת דבי ג'יימס, שהשתתפה בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון בקשת 12 וליוותה את הזמר רותם כהן על הבמות במשך כשבע שנים, מאושפזת במצב רפואי קריטי.

כהן פרסם סטורי ברשתות החברתיות וביקש מהציבור להתפלל לשלומה. לדבריו, "דבי ג'יימס, חברתי היקרה, והזמרת שמסתובבת איתי על הבמות כבר למעלה משבע שנים, נמצאת במצב מסכן חיים והיא זקוקה לתפילות שלנו", כתב כהן. "כנסו ותקראו בבקשה פרק לרפואתה של דבורה בת נאוה זינה! ותבקשו נס! דבי אנחנו שולחים אלייך כוחות"

על פי דיווח באתר מאקו, ג'יימס עברה ניתוח בבית חולים בארצות הברית לפני מספר ימים, ומאז מצבה הרפואי אינו יציב. משפחתה, המתמודדת עם אובדן שני הוריה, נמצאת ברובה בישראל.

דבי היא בתו של השחקן ההוליוודי סטיב ג'יימס, שכיכב בסרטי אקשן בשנות השמונים, ושל הדוגמנית הישראלית נאווה חלימי. השניים הכירו במהלך צילומי הסרט "מחץ הדלתא" בישראל. למרות נסיבות חיים מורכבות, בנתה ג'יימס קריירה מוזיקלית והמשיכה להופיע על במות בישראל ובעולם